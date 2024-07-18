罕見1700萬「突擊梯車」現身台中別墅區！警緝毒攻堅畫面曝

▲突擊梯車現身台中別墅區攻堅引發網友熱議。（圖／翻攝抖音@xuuanxuan386）

圖文／鏡週刊

今（18）日上午網路流傳一段畫面，說是警方出動「裝甲雲梯車」，在台中市大雅交流道一處民宅攻堅，還繪聲繪影說，警方在掃蕩詐欺機房。對此，市警局出面澄清，這部攻堅車輛叫「突擊梯車」，當時確實在攻堅，但對象不是詐欺機房，而是在偵辦毒品案，警方強調，因為正在執行搜索拘捕任務，無法透露案情，且後續仍有溯源行動，必須等偵查告一段落才能發布新聞。

根據網路流傳的畫面，幹員們透過一部類似雲梯車的大型機具，破門進入一棟透天厝二、三樓，網友還形容是「裝甲雲梯車」。對此，市警局提出說明，此攻堅利器正式名稱為「突擊梯車」，有兩組類似伸展梯的「移動可調斜坡系統」，可以延伸到二樓﹑三樓，協助特警從二、三樓破門而入，展開攻堅，目前此一突擊梯車，配置在警政署保一總隊為安特勤隊。

畫面中，多名特警透過突擊梯車進入目標建物二樓，網友也「腦補」發揮想像力，聲稱警方在掃蕩詐欺機房。對此，市警局澄清，網友拍攝的畫面，的確是警方展開攻堅、搜捕行動的情形，但對象不是詐團機房，而是在執行緝毒任務。

▲民眾拍攝到的「雲梯裝甲車」，正式名稱是「突擊梯車」。（警方提供）

台中市刑大進一步說明，該案由偵八隊與刑事局中打電偵二大隊、雲林縣北港分局合作掃蕩查緝毒品，因為還在執行搜索、拘捕任務，且行動結束後，還有後續的溯源追查毒品大盤商，或循線搜捕交易的「藥腳」，整場緝毒行動會持續一段時間，因此無法透露案情，等偵查告一段落，會在適當時機請示檢察官，發布相關新聞。

據了解，這輛全黑的「攻堅神器」要價1700萬元，雖然外形神似消防隊的雲梯車，但其實是名叫「Patriot3 MARS RDD F550攻堅突擊梯車」，是警方的秘密武器，不只全車防彈，還搭載新版MARS伸縮式斜坡，可以10秒內快速架梯，最高可達6公尺高，協助員警們進入高樓層攻堅。

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