破單日降雨量紀錄！重慶墊江暴雨致6人死亡　4.3萬人受災

記者廖翊慈／綜合報導

重慶墊江連日受副熱帶高壓外圍暖濕氣流影響，多地出現暴雨等災情，其中澄溪鎮單日最大降雨量266.2毫米，此為墊江縣有氣象紀錄以來的最大單日降雨量。強降雨造成全縣26個鄉鎮（街道）、43182人受災，因災死亡4人，溺亡2人。

▲▼救難人員轉移民眾至安全地方。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，墊江縣緊急管理局指出，10日22時至11日10時，墊江縣26個街鎮普降暴雨到大暴雨，局部暴雨，最大小時雨量為75.8毫米。

管理局指出，全縣受損房屋219間（其中倒塌18間、嚴重損壞61間、一般損壞140間），農作物受災面積1726公頃，直接經濟損失約8235萬元（人民幣，下同，約台幣3.7億元）。

▲搶險人員正在修理水閘口。（圖／翻攝自澎湃新聞）

報導指出，截至7月11日20時，隨著降雨停歇，受災鄉鎮內澇積水逐漸退去，除槓家鎮以外的其餘鄉鎮（街道）街面積水已全面消退，緊急轉移的7985名群眾已全部得到妥善安置，受災民眾水電氣供應已基本恢復，道路清掃、環境消殺等災後恢復工作正在有序開展，群眾生產生活秩序逐漸恢復正常。

▲災後清理。（圖／翻攝自澎湃新聞）

根據重慶氣象部門消息，墊江縣將持續受副熱帶高壓外圍暖濕氣流影響，未來兩天仍會出現降雨。