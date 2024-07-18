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港澳生畢業留台就業「3年增加30%」　5大領域科系最受歡迎

▲▼港澳生畢業留台就業數3年成長3成。圖為「台港澳學生職涯啟航培訓營」活動。（圖／陸委會提供）

▲港澳生畢業留台就業數3年成長3成。圖為陸委會「台港澳學生職涯啟航培訓營」活動。（圖／陸委會提供）

記者許敏溶／台北報導

國內高科技業蓬勃發展，加上境外生評點制度放寬，帶動境外生留台人數大幅成長。據統計，從110年到113年5月底，香港澳門學生畢業留台工作人數成長30.42％，而港澳生選擇科系大多以適合未來留台就業的科系為主，包括未來可報考國考證照的醫藥、法律、會計與資通訊熱門科系，及最受港澳學生青睞的媒體、設計、文創相關領域。

受少子化影響，台灣不僅生源不足，更衝擊國內產業勞動力問題。教育部為此擴大招收僑外生來台就學，根據教育部統計，112學年境外生約11.6萬人，學位生約6.7萬人，而境外學位生占全部境外生的比例，也從108學年49.57%，112學年上升至58%。

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大學問網站執行長魏佳卉表示，隨著國內人才需求增加，加上境外生留台工作評點制配額提高，近3年來，境外生畢業留臺就業人數大幅成長。根據勞動部統計，從110年到113年5月底為止，香港澳門學生畢業留台工作人數成長率達30.42％。

魏佳卉進一步分析，港澳畢業生留台工作人數最多的5大領域，分別為「專業、科學及技術服務業」、「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」、「出版影音及資通訊業」及「醫療保健及社會工作服務業」。

為鼓勵更多港澳生畢業留台就業，勞動部目前對境外生留台工作評點制提供放寬政策，如增訂社會工作師工作為專門性或技術性工作，並增加財稅金融服務及製造業工作內容，提供港澳生更多留台就業選擇。

陸委會也為在校港澳生辦理「2024台港澳學生職涯啟航培訓營」，營隊課程包括設計、媒體傳播、觀光整合、文化創意等產業領域，讓港澳生了解台灣各行業就業環境。

魏佳卉指出，評點制放寬除了提高目前港澳畢業生留台工作意願，也會吸引更多港澳同學來台就學。從港澳同學選擇的科系來看，可以發現多以適合未來可以留台就業的科系為主，包括未來可報考國考證照的醫藥、法律、會計與資通訊熱門科系，以及最受港澳學生青睞的媒體、設計、文創相關領域。

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港澳生留台工作評點制魏佳卉

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