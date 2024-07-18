警處理家暴案闖紅燈...與機車碰撞害女騎士骨折　判拘45天

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓警員駕駛警備車鳴笛外出處理一件家暴案件，情況緊急，途中闖紅燈與林姓婦人騎乘機車發生擦撞，林姓人車倒地受傷，右側髖臼骨折併髖關節脫臼，求償新台幣414萬餘元，因雙方認知的差距過大，無法達成和解。屏東地方法院審理，認雙方均有錯，依傷害罪判處楊員拘役45天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年。可上訴。

判決書指出，楊姓警員於112年2月5日晚上，駕駛車牌自用公務小客車(警備車)，沿屏東市勝利東路西往東方向行駛，行經勝利東路與自由路口時，本應注意夜間行駛雙向二車道及劃設快慢車道分隔線之道路，行經行車管制號誌紅燈交岔路口，號誌紅燈及駛入來車道作直行時，未注意車前狀況，並未隨時採取必要之安全措施，竟疏未注意，此時林姓婦人騎乘機車由屏東市自由路由南往北方向行駛，2車發生碰撞，林婦人車倒地，造成右側髖臼骨折併髖關節脫臼等傷害。

法院審理，楊員辯稱「我當時是執行公務，算是防止危害，不知道有無算是阻卻違法」。經查楊員當時趕往處理家暴案，有開啟警示器及警鳴器執行緊急任務之事實，但按刑法第24條第1項規定所謂之緊急避難行為，須自己或他人之生命、身體、自由、財產猝遇危險之際，非侵害他人法益別無救護之途，為必要條件。楊員當時駕駛系爭警備車正欲往家庭暴力現場，然依當時情形並未有非侵害他人法益別無他途之緊急避難情形，是此部分阻卻違法之辯解，無可採信。

判決理由指出，再按汽車駕駛人對於防止危險發生之相關交通法令之規定，業已遵守，並盡相當之注意義務，以防止危險發生，始可信賴他人亦能遵守交通規則並盡同等注意義務。若因此而發生交通事故，方得以信賴原則為由免除過失責任。查楊員行經案發路口稍有減速，然仍有疏未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施之過失，顯未遵守交通法規，且未盡相當之注意義務，自無信賴原則之適用，此部分辯解，亦難採用。

而林婦騎乘機車，理應避讓系爭警備車先行，但她聽聞警備車警號，卻未減速並避讓楊員駕駛之系爭警備車先行，其有違反前揭注意義務甚明，雖然如此，但也不能解免楊員的過失責任，依法判處拘役。