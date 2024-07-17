「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億　H型鋼樁長度砍半

▲新竹縣竹北「豐采520」建案工地疑因偷工減料，導致工地五度坍塌出現天坑。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

豐邑建設位於新竹縣竹北的「豐采520」建案工地，去年4月27日因施工導致鄰近道路坍塌出現巨大「天坑」。新竹地檢署近日偵結，認定豐邑機構偷工減料釀成天坑，並查出縣長楊文科等12人涉嫌貪汙，檢方調查發現，豐邑為了減少2億元擋土費用支出，將H型鋼擋土樁從33.8公尺縮減為18.5公尺，並加設15.5公尺劣質混凝土之地質改良樁（CCP），造成建案基地及周邊道路共8度坍塌。

新竹地檢署日前偵結豐邑建設偷工減料，造成竹北多處天坑一案，其中豐邑機構在設計「豐采520」建案工地時，原本結構外審審查通過的基礎開挖擋土設計是在建案週邊打設33.8公尺H型鋼擋土樁，以貫入土層8公尺（開挖面25.4公尺）後始得開挖，但豐邑為減少擋土費用支出，竟違背建築術成規、業務登載不實，要求陳姓技師違反規定將H型鋼擋土樁長度由33.8公尺縮減為18.5公尺，以減少1億5598萬餘元擋土費用，為了避免外界質疑，另以H型鋼擋土樁中加設27公尺劣質混凝土之地質改良樁（即CCP）因應。

▲豐邑建設為減少擋土費用支出，將H型鋼筋鋼擋土樁長度由33.8公尺縮減為18.5公尺 。（圖／新竹地檢署提供）



之後再由洪姓技師出具錯誤且虛偽之檢核資料，假稱縮減後之擋土設計變位，符合安全之結構計算書配合，陳姓技師更擅自將經結構外審通過擋土設計圖面抽換為縮減後之擋土設計圖面，導致不知情的勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心誤信該縮減後之擋土設計，業經結構外審通過，而通過本建案之「丁類危險性工作場所審查」。

發包施工後，創辦人劉樹居、邱姓總經理、盧姓副理、劉姓協理等4名豐邑機構高層，於2020年2月17日在採購發包會議中，將縮減後擋土設計的CCP長度再擅自刪減為15.5公尺(刪減42.6%，即18.5公尺以下全無擋土措施)，以此方式再減少2690萬餘元費用支出，並將柱下抗浮樁旁CCP數量刪減高達45.6%（由1,873支29公尺、總長5萬5,016公尺，減為1,103支27公尺，總長減為2萬9,905公尺），共再減少4481萬餘元的鉅額費用支出，前前後後總共減少約2億元擋土費用。

▲「豐采520」建案工地發生5次坍塌，3次基地內部塌陷。（圖／新竹地檢署提供）

之後豐邑機構所屬頌揚公司將前開偷工減料且刪減多次的基礎工程發包與金霆公司施作，造成「豐采520」建案基地及其周邊道路，自2022年4月3日起至2023年6月18日共發生8次坍塌，其中2022年7月31日勝利二路天坑造成一輛小貨車掉落，2023年4月27日莊敬六街天坑造成一輛特斯拉掉落。

新竹縣政府自2022年6月16日至2023年5月1日間，總計發出4次停工命令，但劉樹居等4人為求掩蓋未按圖施工偷工減料犯行及避免停工可能導致鉅額損失，置停工命令於不顧，繼續進行諸如吊裝柱體、大樑、鋼構、向下開挖土方等違法施工行為。