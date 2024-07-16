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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸共享RCEP新機遇　洪秀柱：雲台合作可以打開機會之門

▲▼ 雲南省政府副省長王浩 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十二屆雲台會開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／雲南報導

第十二屆雲台會今（16）日在昆明舉行開幕式，主題聚焦「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」。國民黨前主席洪秀柱致辭時首先回顧，對雲南在抗日歷史上的艱苦付出表的敬意。如今雲南對接RCEP成為重要戰略位置，即使兩岸關係惡化，官方不接觸，民間產業合作交流跟發展非常重要，相信雲台合作絕對可以打開機會之門。

本屆雲台會今在昆明舉行開幕式，大陸雲南省人大常委會副主任王樹芬主持，嘉賓致詞環節依序是雲南省政府副省長王浩，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，台灣商業總會理事長許舒博，大陸國台辦副主任潘賢掌。另外，全國台企聯監事長、井得企業集團董事長黃明智，全國台企聯榮譽理事長、順德錫山家具集團董事長王屏生，昆明台協會會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁等出席開幕式。

▲▼ 雲南省政府副省長王浩 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南省政府副省長王浩。（圖／記者任以芳攝）

王浩致辭時說，2012年以來雲台會在雲南成功舉辦第十一屆，累積來自8000名台灣政商界重要人士參加，累計簽署合作項目200多個，全力推動了雲台兩地融合發展。未來歡迎越來越多的台灣同胞參與雲南經濟建設。

王浩也介紹，當前雲南正充分發揮區位和資源優勢，融入國家重大發展戰略，加快對接RCEP，搶抓中老鐵路開通運營重大機遇，深入推進中老鐵路磨憨、磨丁經濟合作區建設，推動口岸經濟從通道經濟向產業經濟轉變。未來推動雲台兩地在綠色能源、高原特色、現代農業、文化旅遊、生物醫藥、電子訊息與人工智能等領域融合發展，互利共贏。

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱是第三次來到雲南，對於這裡獨特的自然風光、豐富的文化遺產以及多樣的民族風情印象深刻，是人間旅遊天堂。更是在對日抗戰的艱苦歲月中，雲南在軍事經濟看後勤有卓越的貢獻。

談及當年快被遺忘歷史，洪秀柱說，抗戰初始，整個東南沿海被日軍封鎖了。1938年初，中華民國政府開闢出一條聯外的戰略通道，歷經10個月在高山峽谷和川流中開闢出了一條蜿蜒1000多公里的運輸要道，為抗日提供了最重要的軍需和物資。「滇緬公路是中國最悲壯也最光榮的一條公路，也是中華民族存亡絕續的一條生命線。」

洪秀柱說，「這條路每一寸都是滇西人民用血汗及生命一段一段鋪成的，我們要為滇緬公路所有的開路英雄致上我們最高的敬意。還有那些在松山戰役中全數犧牲，令人悲痛難過的9歲到15歲娃娃兵。」

如今雲南從戰爭悲苦走向經貿之路。洪秀柱指出，大陸歷經數10年的改革，成為世界第二大經濟體，在經濟、科技、軍事還有國際各領域發揮更強大的影響力。除了2013年推出一帶一路，近年藉由區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）積極參與，開創全面新局，是世界上參與人口數最多，經濟規模最大，最具發展潛力的自由貿易協定。

洪秀柱指出，協定生效一年以來，促進了區域內的原材料、產品、技術、人才、資本和數據等生產要素的自由流動，合作成效突出，15個簽署國在關稅減免、通關解放、貿易投資便利化等等，獲得具體而切實的紅利。

展望的前景，包括中國大陸和台灣在內，都加大了對東南亞的經貿投資，對企業而言，而且最直接的利益就體現在關稅減讓貨物貿易最終零關稅產品數整體上將超過90%，而且與一帶一路兩者之間是相輔相成。

當地緣政治趨於平凡的時候，更需要靠著經濟合作各項交流來緩和，推動開放經濟開創互利共融的契機。同樣的道理，兩岸關係惡化，官方不接觸，民間產業合作交流跟發展非常重要，相信雲台合作絕對可以打開機會之門。

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 昆明台協副會長蘇允愷。（圖／記者任以芳攝）

台灣日前宣布對陸提升「橙色警戒」，商總理事長許舒博也指出，這次來大陸只看到藍天跟白雲，沒有橙色的問題，「兩岸的交流不需要有太大的框架與限制，本來可以走得更近。」

上個月剛成為大陸女婿的昆明台協副會長蘇允愷，接受受訪時表示，自己多年來做兩岸青年工作，台灣發布「橙色警戒」，並且強調來大陸會檢查手機、電腦，加上漁船事件等事件，確實出現影響。

蘇允愷也說，「我現在的帶的團，有好位台灣團員臨時說不來，因為會有擔憂。」但反向思考，來大陸的台灣朋友反而也會回去解釋，不是外界解讀的這種情況。

即使兩岸情勢嚴峻，蘇允愷強調，「兩岸還是要交流，不能中斷。」眼見為憑，親自來大陸走走看看，自己做評斷才真實。

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