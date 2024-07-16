假理專「賺錢妙方」教投資虛擬貨幣　彰化青年痛失117萬

▲彰化年輕人遭騙117萬元。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉一名青年今年5月在網路上看見一則應徵廣告，一名女理專以「賺錢妙方」為餌，提供假幣商LINE聯絡方式，使男子信以為真，陸續交付117萬元，近日想拿回紅利竟還得繳回20%，才驚覺受騙上當，趁對方再開口要30萬元時，與警方聯手，將46歲鄧姓車手逮捕移送法辦。

北斗警分局表示．詹姓民眾自稱於113年5月間在網路上看見一則應徵廣告，點擊進入後1名女子私訊告知有一個賺錢妙方，隨後介紹虛擬貨幣的使用方法及投資平台，並提供假幣商LINE聯絡方式，取信於被害人，於今年5月17、23日及6月14日陸續交付117萬元予假冒理財專員的詐騙車手，詹姓民眾發覺受騙後，7月4日向北斗分局中和派出所報案。

未料詐騙集團仍再次傳達訊息，詹姓民眾答應再儲值30萬進行投資，雙方約定於7月11日在埤頭鄉某超商面交，詹姓民眾配合警方，中和派出所長陳冠霖率員警及實習生到場，順利於晚間18時在面交地點當場查獲鄧姓車手，並查扣現金30萬元及點鈔機等相關證物；全案依詐欺及洗錢防制法移請彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局分局長黄世德呼籲，民眾應留意詐騙集團以「高獲利低風險、穩賺不賠」等獲利詐騙話術，避免遭詐騙損失財物。