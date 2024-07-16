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大陸 大陸焦點 特派現場

OL吃毒菇斷片！隔日「夢遊」到公司堅持上班...網笑：天選打工人

（示意圖／pixabay）

▲女子因食用蘑菇中毒導致精神恍惚。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

雖然在台灣比較少有這樣的習慣，但是在大陸，當地不少民眾其實非常熱愛吃「野生蘑菇」，每年甚至發生多起誤食有毒蘑菇導致中毒的案例。近期，大陸河北就有一名女性，因為誤食有毒蘑菇後發生中毒，但女子宛如酒醉般「斷片」，在完全不知情下，搖搖晃晃的抵達公司，最後還被公司同事送醫急救。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月10日，河北一名女子在食用野生蘑菇後出現中毒症狀，但女子本身並未注意到自己身體早已出現異常。

一直到隔日，女子按照平常的習慣前往公司上班，但女子的狀態卻看起來好像是「夢遊」似的，先是毫無意識的更換完公司的制服，後續甚至還莫名地在公司內來回走動，整個狀況看起來就好像是醉酒一般。

▲▼ 。（圖／）

▲女子到辦公室時，已經意識模糊。（圖／翻攝自微博@長春生活）

值得一提的是，在這個詭異的過程中，女子本人完全沒有發現，直到同事發現她講話大舌頭、步伐不穩，直接將女子送往醫院急救，女子才知道自己前一天吃的野生蘑菇讓自己出現中毒症狀。

事後，女子看公司的監視器，讓她嚇了一跳。畫面中，她不僅走路搖搖晃晃，身上的包包也差點垂落地面，清潔人員看到她的狀態，滿臉錯愕。女子表示，她完全不記得自己當天的各種行為，就像喝醉酒「斷片一樣」，當時自己只覺得有點想睡覺，但不清楚自己有做出這麼多奇怪的舉動，她甚至一直以為自己一直坐在座位上沒有移動。女子也提到「是每個人都發現我不正常，幸好同事把我送醫院去了。」

報導中也引述專家的意見，提醒民眾部分野生毒蘑菇中含有強烈毒素，可能對人體的肝、腎、心臟及神經系統造成嚴重損害。誤食毒蘑菇不僅會導致中毒，嚴重時甚至可能致命。

事件被報導後，許多網友看到女子中毒後仍到公司上班，笑稱「簡直是天選打工人」、「意識都模糊了，還靠肌肉記憶上班，真可怕」、「啥都忘了，沒忘上班」。

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