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限時必買！7-11超親民「早餐優惠」任你吃　加20元爽喝大杯美式

▲▼7-11早餐優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11將在7月17日起推出三明治／貝果／大亨堡親民價組合優惠，只要購買任一品項，加20元即可喝大杯美式、加30元大杯拿鐵。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

根據外部統計，本土外食人口逐年攀升，粗估有超過千萬人口在平日的早餐與午餐外食。7-11有感於外食人口近期受到通膨壓力指數升高，將在7月17日起推出親民價組合，例如只要購買三明治、貝果等指定商品任一項，加20元即可喝大杯美式、30元喝大杯拿鐵；不僅如此，7月18日起還有咖啡飲品組合優惠，絕對要把握便宜買。

7-11將在7月17日至8月20日推出指定三明治／貝果／大亨堡系列優惠，只要到門市購買任一品項，加20元即可多享用1杯CITY CAFE大杯美式、加30元即可喝CITY CAFE大杯拿鐵，冰熱任選；另外，歡慶「世界熱狗日」，即日起至7月23日止，購買大亨堡／熱狗任2件就送OPENPOINT點數7點。

▲▼7-11咖啡飲品優惠、熱狗、三明治／貝果類。（圖／7-11提供）

▲歡慶「世界熱狗日」，即日起至7月23日止，購買大亨堡／熱狗任2件就送OPENPOINT點數7點。

7-11 OPENPOINT行動隨時取也將在7月18日至7月23日推出「指定咖啡飲品組合777元」優惠，品項有CITY CAFE特大杯美式21杯、CITY CAFE特大杯拿鐵16杯、CITY PRIMA大杯精品馥芮白10杯、CITY TEA一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶20杯，還有CITY系列香橙果纖風味系列冰飲（氣泡咖啡／冰茶／氣泡凍飲）7杯組400元。

▲▼7-11咖啡飲品優惠、熱狗、三明治／貝果類。（圖／7-11提供）

▲▼7-11 OPENPOINT行動隨時取咖啡飲品優惠一次看，提醒民眾要留意兌換期限。

▲▼7-11咖啡飲品優惠、熱狗、三明治／貝果類。（圖／7-11提供）

全家夏季消暑聖品「酷繽沙」再度聯手Kitkat，即日起開賣「Kitkat巧克力酷繽沙」，嚴選歐洲原廠進口Kitkat巧克力脆粒，打造爽甜不膩的巧脆口感，且至8月6日前，全家會員可享「Kitkat巧克力酷繽沙」嚐鮮價59元（原價65元）；另外，若搭配購買「奇巧威化巧克力」或「威化濃黑巧克力」，即可現省10元，提醒這2個優惠不可合併使用。

▲▼全家夏季消暑聖品「酷繽沙」再度聯手Kitkat，即日起開賣「Kitkat巧克力酷繽沙」。（圖／全家提供）

▲全家「酷繽沙」再度聯手Kitkat，即日起開賣「Kitkat巧克力酷繽沙」，全家會員可享嚐鮮價59元。（圖／全家提供）

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