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施明德長女施雪蕙離世　陳水扁曾資助百萬換肺救命

▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨前主席施明德的長女施雪蕙昨（15日）上午離世，而施明德也在今年1月15日病逝。施雪蕙的兒子透過施雪蕙的臉書證實，媽媽已經離世，跟隨神明去修行了。過去曾提供百萬資助施雪蕙接受換肺手術的前總統陳水扁，在得知消息後，坦言很難過，祝她在天之靈安息。

施雪蕙的兒子用母親臉書證實死訊，他表示，自己是雪蕙的兒子，媽媽15日早上已經離世，跟隨神明去修行了。謝謝媽媽的親朋好友關心與陪伴，讓母親在世時不孤單，也請各位多多保重。

施雪蕙是罕見肺纖維化疾病患者，曾擔任台大醫院外科加護病房主任的柯文哲透露，施雪蕙罹患一種簡稱LAM的罕見心肺纖維化病變，是台灣第四例因此而換肺的病人。

前總統陳水扁則在2022年證實，自己知道施明德很窮，因為施明德女兒要接受肺臟移植手術，他有去關心，也準備了一個100萬元大紅包，「施明德基金會」後來也陷入周轉困難，前前後後共資助施明德450萬元。根據《中時新聞網》報導，陳水扁在16日得知施雪蕙離世消息後，坦言自己現在才知道，很難過，祝她在天之靈安息。

回顧過去，施雪蕙經常用臉書分享近況，2022年時她曾表示，生病期間許下願望，如果哪天，能夠再走出去過正常人的生活，希望能幫助有同樣病痛的人。因此，她也設立部落格，名為《微笑》，因為每個病人的開刀疤痕像是一道微笑標誌，藉此認識更多病友，但也在經歷朋友過世後，讓她感嘆，年齡，一天一天的大，朋友，一位一位的離開。

▼施明德長女施雪蕙過去出遊照。（圖／翻攝自Facebook／施雪蕙 ）

▲▼施明德長女施雪蕙過去出遊照。（圖／翻攝自Facebook／施雪蕙 ）

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