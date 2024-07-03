大叔檔車夢燃燒！偷騎別人車烈日下爽飆6hrs　累趴超商被抓了

▲台中一名危男有檔車夢，竟騎走別人的愛車，不顧高溫炎熱，連續騎車6小時。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名52歲危男見一台山葉FZ檔車停放路邊、未拔鑰匙，竟當場騎走。警方循線追人，卻發現他來回穿梭在北區至神岡區之間，不顧當天高溫曝曬，連騎6小時才停。案發當天下午，警方在神岡區一間超商看見「累趴」桌上的危男，他稱是喜愛檔車，則偷車享受騎乘快感。

第二警分局文正所6月30日上午6時許接獲一名游姓民眾報案，指稱停放在北區學士路的山葉FZ重機遭竊，懷疑是因鑰匙未拔除、遭人騎走。經警方調閱監視器，鎖定一名中年男性涉有重嫌，以車追人，掌握犯嫌朝神岡區方向逃逸。

專案小組調閱車行紀錄、路口監視器時，卻發現該名犯嫌行跡不定，來回穿梭在市區與神岡區之間道路。警方便以地毯式搜索，在市區、神岡區佈線追人，順利在當天下午13時許，於神岡區一間超商找到犯嫌，只見他累趴在桌上休息，員警還上前拍肩，大喊「累吼！」要他起床。

經查，52歲危男自稱是熱愛檔車，才會騎乘在兩地之間，享受著兜風的樂趣、騎乘的快感，當天光是騎車就騎了6小時，但偷取別人的愛車還自得其樂，最終被警方依竊盜罪嫌逮捕送辦。