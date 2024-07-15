獄政改革史上最多監所首長調動　法務部政次徐錫祥親臨主持交接

▲獄政改革史上最多監所首長調動及宣誓。（圖／法務部矯正署提供）

記者楊熾興／桃園報導

法務部為賡續推動獄政革新，回應民眾期待，同時活絡優秀矯正人才交流，15日舉行5位首長退休卸任、核定5位高階主管與31位首長職務調整的聯合交接暨宣誓典禮，由法務部政次徐錫祥親臨監交，其中具代表性的8所最大規模監獄(俗稱八大監)，共有6所首長異動如下:

▲由法務部政次徐錫祥親臨監交。（圖／法務部矯正署提供）

• 宜蘭監獄典獄長許金標調派臺北監獄典獄長。

• 矯正署副署長楊方彥調派宜蘭監獄典獄長。

• 桃園監獄典獄長鄭義騰調升彰化監獄典獄長。

• 彰化監獄典獄長林志雄調派臺中監獄典獄長。

• 屏東監獄典獄長蔡景裕調派嘉義監獄典獄長

• 新店戒治所所長吳信彥調升屏東監獄典獄長。

▲原臺北監獄典獄長葉貞伶代表退休首長致詞。（圖／法務部矯正署提供）

代表退休首長致詞為原臺北監獄典獄長葉貞伶，她表示，矯正是充滿愛與包容的工作，感謝全體基層同仁願意與她一起努力，另外，新任首長致詞則由基隆看守所所長溫瑞祥代表，表示願作同仁表率，全力以赴落實重要政策，提升矯正效能。

徐錫祥則轉達部長對全體矯正首長的兩點要求，其一，正人必須正己，務必秉持廉潔第一的核心價值；第二，落實矯正業務的同時，做好風險控管，凡事預防為先，在保衛民眾安全下，全力幫助收容人成功復歸社會，典禮過程莊嚴隆重。