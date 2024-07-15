TPOC「六都治安聲量」出爐　台南不受林士傑槍案影響！靠打詐居冠

▲TPOC最新六都治安聲量統計。（圖／TPOC）



實習記者歐承翰／台北報導



TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集網路上「警政治安」相關討論，並比較六都在該議題的網路聲量，結果顯示，台南市雖然發生漁會理事長林士傑遭行刑式槍殺案，但藉由成立「打詐台南隊」，成功防堵近萬詐騙案，獲得0.58的好感度，居六都第一，而治安好感度墊底的為台北市，新北市則在「詐騙議題情緒分析」的好感度敬陪末座。

台中市過去社會新聞頻傳，經常被網友戲稱「慶記之都」。然而，去年《遠見雜誌》發布的「縣市總競爭力評比」中，台中市在治安項目拿下全台第一，這也讓外界好奇「六都治安是否的大洗牌？」

根據網路數據觀察，在警政治安的情緒分析中，對於六都各市的表現，民眾不滿的負面聲量皆遠高於正面聲量。其中台北市，遭受最多罵聲。關於台北市治安的負面討論超過兩萬則，正面聲量僅有6374則，以0.32的好感度，在六都之中墊底。

TPOC表示，台南市的表現雖然差強人意，但是台南市在2022年就成立「打詐台南隊」，成功防堵近萬件詐騙案，攔阻金額達數十億元。此外，台南市也積極透過警察局的官方帳號不斷進行反詐宣導，使民眾有感，以0.58的好感度，成為民眾心目中，六都中治安最好的城市。

▲TPOC統計發現，詐騙成為民眾最關心的議題。（圖／TPOC）



TPOC指出，在詐騙議題方面，新北市在上半年間發生多起高額詐騙案，不僅有單親媽媽連續遭詐，金額近逼兩千萬，也有退休婦人遭詐上百萬等；此外，新北市新莊分局一名員警，長期洩露165反詐騙系統平台上的個資給詐騙集團，監守自盜，這也讓新北市於「詐騙議題情緒分析」的好感度敬陪末座。

TPOC透夠熱詞分析發現，民眾最關心的議題就是「詐騙」，根據刑事局統計，台灣民眾每年被詐騙的總金額，不斷創新高，光是去年，民眾被詐騙的金額就高達88.78億元。在熱詞分析中，出現的「投資」型詐騙，更已經連續三年蟬聯數量最多的詐騙案件類型。此外，7月中，台南區漁會理事長林士傑遭行刑式槍殺一案，以及黑道、政黨貪污等相關議題，也都獲得大量關注。

TPOC指出，未被點名的台北市、桃園市、台中市及高雄市，也不能掉以輕心，因為在詐騙議題上，無論六都中的哪一座城市，好感度都跌到了0.5以下，民眾的罵聲遠大於正面聲量，若想挽回民眾對警政治安的信心，仍有很多空間必須努力。

▼TPOC最新六都治安聲量統計。（圖／TPOC）

