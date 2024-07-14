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「AI手機」樣樣比你更聰明！　不只通話翻譯還能「建議回應」

中央社

生成式AI在各行各業掀起巨浪，手機是一般人最普及的數位終端用品，與AI結合是大勢所趨，透過AI助陣，消費者將發現「手機變得比你還聰明」，在即時通話翻譯、自動生成文章摘要、影像自動創建、圈選圖片就能搜尋等應用有感升級。

換言之，如果說智慧型手機的誕生，取代了數位相機、傳統音響、小型筆電等產品，AI手機或許將會挑戰外語口譯、會議紀錄、影像美編等人員的飯碗，掀起一波新的典範轉移。

研調機構也相當看好AI手機的未來，根據Counterpoint Research預估，2024年AI手機占比將達整體手機市場約11%；至2027年，占比更將提升到43%，預估出貨量成長4倍，年銷量可望衝破5.5億支大關，形成不可忽視的科技浪潮。

AI手機的定義？　手機可直接運行生成式AI應用

近期市面上，幾乎所有新推出的品牌手機，都以各項AI功能來宣傳，讓人眼花撩亂，AI手機未有明確定義，但必須符合相關條件。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳表示，AI風潮開始朝向邊緣裝置延伸，在晶片運算力的持續提升，以及大型語言模型（LLM）的蓬勃發展下，催生AI手機問世，而手機可直接在硬體裝置上運行生成式AI應用，應可被視為AI手機的基本定義。

她進一步補充，過去手機實現AI功能，主要依賴雲端運算；但現在手機硬體規格已進展到不連網，也能在手機上執行AI運算。

地標網通網站指出，AI手機是結合先進人工智慧技術（Artificial Intelligence）的智慧型手機，與普通智慧型手機的最大差別在於處理器，由於需要處理AI模型，因此手機必須內建NPU才能順利執行。

事實上，過去許多智慧型手機很早就開始主打AI攝影，但不需要AI晶片就可達到，不能稱得上是真正的AI手機；而自2023年下半年開始，手機品牌大廠開始陸續採用AI晶片，導入生成式AI應用功能，進一步優化體驗，被認為是AI手機浪潮的初始。

何謂NPU？　用來加速AI運算能力的處理器

NPU是神經網路處理單元（Neural Processing Unit）的簡稱。3C創作者「壹哥」對中央社記者說，現在多數旗艦手機採用的處理器，如高通Snapdragon 8 Gen3搭載的Hexagon NPU、聯發科Dimensity 9300的NPU 790，以及蘋果A17 Pro搭載的Neural Engine，都是非常強大的NPU，主要用來加速AI運算能力，或者用來設計獨家的機上AI技術。

AI手機的處理器必須採用CPU、GPU、NPU的多核心架構，以三星最新發表的Galaxy Z Fold6而言，其CPU效能較前代提升18%、GPU較前代提升19%、NPU較前代提升42%，都是助力AI功能升級的關鍵。

▲S24 Ultra、iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲手機即將掀起新一波的革命。（圖／記者陳俐穎攝）

哪些品牌加入AI手機戰場？

全球掀起生成式AI的風潮，幾乎吸引所有手機品牌都全面擁抱AI，除了Google、小米、Vivo、OPPO、榮耀、華碩之外，全球手機龍頭三星今年初推出的S24系列首度導入Galaxy AI，成功打開話題與銷量，並在近期將AI導入摺疊機。而蘋果則預計在今年iPhone 16系列正式加入AI手機戰場。

有哪些AI基礎模型？

AI手機發展的核心關鍵在於AI基礎模型，並靠著訓練推論產生AI功能，儘管OpenAI、Google、Meta等國際大廠都有現成開放大語言模型供使用，但邱昰芳表示，為避免受制於平台供應商，手機品牌大廠紛紛擴大AI研發團隊，投入大型語言模型（LLM）的開發與訓練。

她舉例，三星AI手機除採用自行研發的AI大型語言模型三星高斯（Samsung Gauss），也攜手Google Gemini 等大型語言模型合作，藉此滿足不同區域使用需求；華為也將鴻蒙作業系統整合自研盤古大模型。

壹哥補充，許多品牌都以Google Gemini為基礎再開發。例如Vivo的Origin作業系統也納入自研藍心大模型、小米澎湃作業系統結合自研的MiLM-6B大模型，OPPO的AndesGPT等，都可藉此形塑不同品牌AI手機功能的創新程度與差異化。

市面上的AI手機，各有哪些亮眼功能？

三星近期新一代摺疊機，不只延續S24系列導入的AI功能，更優化5大應用，包括搜尋圈可解答數學題、通話即時翻譯功能可支援LINE等通訊軟體，新的繪圖助理則可把手繪塗鴉自動生成實際圖像等。

對於有感的AI體驗，壹哥舉例，三星的Galaxy AI可把「你的一句話自動生成文章」，也可自由選擇正式email格式，或是社群貼文風格，也可手機錄音轉為文字呈現，或將網頁翻譯並且整理成摘要；透過AI只要幾個線條就可以畫成精美圖片，也可以將影片轉換成流暢的慢動作；在翻譯的部分，可透過即時通話翻譯功能，與外國人對話；聆聽模式可不間斷同步翻譯，如隨身個人口譯。

針對Google Pixel 8 Pro，壹哥指出，其錄音工具可語音轉文字、Gboard的智慧訊息回覆可根據用戶的語氣、使用習慣來提供建議回應。透過生成式AI，可優化夜拍效果、將低解析度影片優化，並修復模糊照片。

他也舉例，Vivo中國限定手機透過藍心大模型，搭配聯發科手機晶片，手機可直接將文字生成圖片；OnePlus AI則可優化照片、影片補幀，都是讓人印象深刻的AI體驗。

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