畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

▲ 狙擊手將槍手擊斃。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州舉行戶外造勢,演說中遭槍手從場外開火,擊中右耳濺血。網路曝光的畫面可見特勤局2名狙擊手就在川普身後一棟建築屋頂上,在槍手開火後當場將他擊斃。

The sniper was already watching the shooter. Why didn’t he shoot first! pic.twitter.com/Ts72wqdG4t