畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

▲ 狙擊手將槍手擊斃。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州舉行戶外造勢，演說中遭槍手從場外開火，擊中右耳濺血。網路曝光的畫面可見特勤局2名狙擊手就在川普身後一棟建築屋頂上，在槍手開火後當場將他擊斃。

The sniper was already watching the shooter. Why didn’t he shoot first! pic.twitter.com/Ts72wqdG4t — GentlemanJack (@xGentleManJack) July 14, 2024

BNO News曝光的畫面中，當川普正在台上慷慨激昂地發表演說，後方一棟紅色建築屋頂上明顯可見2名黑衣狙擊手，似乎在槍手開火前就瞄準他所在的位置，接著一名狙擊手突然抬起頭看向前方，下秒馬上朝前方開火，現場接連爆出槍響，鏡頭一轉可見川普已被特勤人員壓在地上。

據NBC，4名了解調查的高級執法官員透露，嫌犯是一名男性。疑似槍手遺體倒在一處建築屋頂上的畫面也在網路流傳，空拍畫面顯示他身旁有一把槍。《天空新聞》指出，這棟建築距離舞台約150公尺，消息人士則向《美聯社》透露，執法人員在現場找到一把AR型步槍。