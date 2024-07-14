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12人氣口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」今天限定吃

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客12款人氣大比薩今天下殺半價吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

趁休假點起來！人氣速食品牌「必勝客」祭出周末限定「外帶13吋大比薩下殺半價吃」優惠，一口氣網羅12款超人氣口味選擇，無論想吃澎湃松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩，還是經典夏威夷、雙層美式臘腸都有，今（14）日限時1天登場。

必勝客今日限時1天於全門市推「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、雙拼比薩（熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福）、熱帶鳳梨海鮮總匯、火辣墨西哥肉肉、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷共12款，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼頂呱呱1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱感謝祭活動開跑。

另，為歡慶50周年，頂呱呱也推出感謝祭活動，即日起至7月14日有「明星單品天天50元」， 每日優惠品項依序為「呱呱包」、「口袋披薩」、「德式香腸捲」、「原味炸雞」，通通只要50元就能爽吃；7月15日起至7月18日由「經典1斤雞」接棒快閃，經典原味雞塊600克特價只要239元。

▲▼頂呱呱派對桶。（圖／業者提供）

▲派對桶套餐現省274元。

7月19日起至7月23日則推「50周年狂歡桶」，內含原味炸雞3塊、原味雞腿3隻、辣味雞翅3隻、呱呱包2顆、地瓜薯條小份2份、可口可樂1.25L，特價500元，較原價直接現省274元；即日起至7月23日前再加碼「飲品第2杯半價喝」優惠，凡購買任一飲品可享第2杯半價，限同品項、同規格。

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