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中共航母「軟肋」曝！一招變殘廢　他：台海戰爭會躲很遠沒啥用

▲▼ 福建艦、停泊在三亞軍港的中國海軍航母山東艦 。（圖／翻攝 央視）

▲停泊在三亞軍港的中國海軍航母。（資料照／翻攝 央視）

記者陶本和／台北報導

中共航母山東號近日穿越第一島鏈，抵達台灣東南部外海，艦載機頻繁起降，被認為嚴重威脅我國後方防衛。不過，資深媒體人背景的國防部前視察盧德允分析，中共航母在戰時必定跟台灣保持安全距離，突破第一島鏈等於給自己挖坑；他說，油彈補給是「軟肋」，6至7天就要補充油料，附近也沒有基地可停靠，如果阻止補給艦靠近或直接打掉，航母戰鬥支隊幾乎等同殘廢。

中共航母不論是山東號、遼寧號，還是最近出海進行第三次海測的福建號，一直都是軍事圈討論重點，評估這三個航母戰鬥群，在兩岸戰爭時，會扮演什麼樣的角色？而山東號最近又突破第一島鏈，在台灣東南部外海進行演訓，其艦載機頻繁起降，被認為是展現「夾擊」態勢。

不過，盧德允斷言，未來針對台灣的武裝衝突，中共航空母艦不會扮演什麼樣的角色，甚至「派不上用場」。他說，看一下地圖，中共的海軍、航母適合在哪裡活動？平時會在哪裡，到了戰時會去哪裡，有什麼不適合的地方？

盧德允說，第一島鏈以西的海域，黃海、東海、台灣海峽，還有台灣西南海域，寬度大概就是200至400公里，海域寬度對於航母來說，活動起來太窄，是完全耍不開的場域，而且都在大陸的家門口，是火力足以涵蓋的範圍，航母可以說是沒有用武之地，而且距離日本、美國軍事基地都很近，等於都是在美、日的火力涵蓋範圍之下，中共航母在這附近不見得安全。

不過，當中共的航母穿過宮古海峽、巴士海峽，穿越第一島鏈後，在第二島鏈之間，這個活動的空間就很大，而且在台灣的背部，等同「包夾」態勢，同時也把美國在海上的力量阻擋於外，也就是所謂反介入，拒止美國勢力靠近支援台灣。

對此，盧德允說，「這個設想很合理也很美好，但現實卻很骨感」。他分析，在沒有打仗的時候，是沒有敵情威脅的，中共的航母想要繞台灣100圈，只要他挺得住，不會沒有油或拋錨就都沒事；但是只要兩岸翻臉了，山東號、遼寧號、福建號這種，大型又高價值的目標，簡直令人垂涎欲滴，大家一定會集中力量把它拿下。

盧德允斷言，戰時中共航母必須跟台灣保持安全距離，膽敢突破第一島鏈也簡直是替自己挖坑。他說，以中國海軍的理智，戰爭時候並不會把這種高價值軍艦放在台灣東部。他強調，這不是認知作戰，這是很認真的。

盧德允說，不可否認或忽略航母有幾十家艦載機，有殲15這種重型戰鬥機，載彈量、火力、偵測能力、航程都很強，未來福建號也可搭配空中預警機、電戰機等，作戰半徑大概可有500公里之遙；而伴隨的護衛艦055萬盾級大型飛彈驅逐艦、052C、052D，防衛能力都有一定水平，這些不是紙糊的，飛機也不是假的，都是有戰力的。

但是，盧德允認為，專注在戰力上，偏聽誤信資料堆積，以為這是銅牆鐵壁，但武器性能是有極限的，可靠度、命中率也都有極限，應該要考慮戰損的忍耐度在哪，當航母戰鬥支隊進入第一島鏈以東，等同脫離陸地起飛的空中支援，油彈補給可否跟得上，這時候「油彈補給艦」等於航母戰鬥支隊的軟肋。

盧德允說，如果把油彈補給艦打掉，戰力就會受到影響，就算這艘艦可以一直跟著，那油料又可以撐多久，這些都是疑問，也都是他們的極限；同時，中共在第一島鏈、第二島鏈之間，也沒有基地可以做補給，但是美國、日本是有的，顯然這個地方對中共來說是不利的。

盧德允表示，根據公開情報，中共航母7天就要補充油料，這個時候如果阻止補給艦跟航母對接，就等於是減損航母的戰力，那如果將補給艦打掉，那麼航母戰鬥支隊也幾乎等於殘廢。

最後，盧德允也從政治面來分析。他說，換位思考一下，如果是中共當局，可以承受航空母艦在海上被敵人命中、擊傷甚至是擊沈嗎？當所有人把這個肥美的船當成目標，必須取之而後快，這對中共來說，會有多大的心理影響，當航母遭到損失時，中南海可以承受這麼巨大的政治壓力嗎？

▼國防部曝山東號航艦（紅框處）編隊穿越巴士海。（資料照／國防部提供）

▲▼國防部曝山東號航艦（紅框處）編隊已穿越巴士海,山東艦,山東號。（資料照／國防部提供）

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關鍵字：

中共航母航空母艦山東號福建號遼寧號

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