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中共航母威嚇呂宋島被酸演戲　前軍方官員：演給大陸內部人民看

▲▼國軍26日針對中共山東號航艦實施航照。（圖／國防部提供）

▲國軍針對中共山東號航艦實施航照。（資料照／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中共航母山東號在6、7月間在南海附近演訓，一路往東經過呂宋海峽。資深媒體人背景的國防部前視察盧德允表示，山東號航行到菲律賓呂宋島外200海浬處，說是威嚇納入打擊範圍，但沒說的是山東號也在布莫兩河BrahMos超音速反艦飛彈、美國風暴巨妖Typhon飛彈系統的打擊範圍內，「你打得到我，我也打得到你，還離這麼近，開到家門口，這不是演戲，什麼才是演戲？」

盧德允表示，山東號最近一直在南海的海南島附近推進海上演訓，前陣子往東經過呂宋海峽，到達第一島鏈東邊、第二島鏈之間的西太平洋。他說，在這個地方進行編隊訓練再普通不過了，但今年有一件事不普通，那就是今年2024年，已經過了一半，這是第一次山東號突出第一島鏈，進行遠海長航訓練，「這表現說實在話，真不怎麼樣，不是只有我講，連大陸同胞也這樣批評」。

盧德允說，6月底時，人造衛星拍到山東號航母航行到菲律賓呂宋島200海浬處，有媒體報導說，山東號威嚇呂宋島，納入打擊範圍。他笑說，這報導沒有說的是山東號也進入菲律賓布莫兩河BrahMos超音速反艦飛彈、美國風暴巨妖Typhon飛彈系統的打擊範圍跟射程涵蓋範圍。

「你打得到我，我也打得到你啊！」盧德允說，山東號還靠這麼近（200浬），開到家門口，這不是演戲什麼才是演戲？

盧德允指出，大陸軍事專家說，對於一些國家在南海侵權挑釁行為，中國軍隊會捍衛領土主權跟海洋權益。他說，大陸專家一本正經不奇怪，但如果是拿航空母艦嚇唬菲律賓就太過分，豈止是殺雞用牛刀，簡直殺雞用大砲，當然也有人說是衝著菲律賓的靠山「美國」，可是以山東號的能力似乎又不太夠。

盧德允表示，有人分析美國這次沒有很積極支持菲律賓，因為美國的航母戰鬥打擊群北上航行，參加日本、韓國等三國聯合作戰演習，這時候山東號才敢囂張往東到呂宋島去。

盧德允分析，山東號的動作不排除是演給大陸內部人民看的，又或者是項莊舞劍，跟很多國家隔空比劃，鬥而不破；美國羅斯福號航母在6月底離開韓國釜山軍港，7月初抵達呂宋島北邊，要往紅海參加護航任務，還有聯合軍演，這時候有人說，「美國航母一來，中共航母就退出」。

盧德允引用軍事戰略學者林中斌的說法，中共海軍主要目的不是跟美國打仗搞對抗，是有其他因素，避免晚清以來的欺辱，預防台獨還有未來東南海主權爭議中，要跟美國較量，不要屈居下風，最重要是大國崛起，航母是大國的尊嚴跟驕傲。

盧德允表示，遼寧號、山東號、福建號真正目的不是對付台灣，是對內、對外的宣示工具，要跟美國、日本這些強國秀肌肉，展現中國符合聯合國五常的身份，要有大國氣場跟架勢。

▼國防部公布海軍基隆軍艦近期監控中共航母「山東號」畫面。（資料照／國防部提供）

▲▼國防部13日上午公布海軍基隆軍艦近期監控中共航母「山東號」畫面。（圖／國防部提供）

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