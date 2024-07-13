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熱帶擾動醞釀　鄭明典曝「1原因」不利颱風發展

▲▼箭頭往右是高壓脊，箭頭往左是低壓槽。（圖／鄭明典臉書）

▲箭頭往右是高壓脊，箭頭往左是低壓槽。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

南海到菲律賓一帶季風低壓槽有機會下周建立，不排除發展為熱帶低氣壓或颱風，不過前氣象局長鄭明典表示，高壓脊、低壓槽沒有相對應低層天氣系統，產生高低層明顯風場差異，高低層風場差異大是不利颱風發展的因子之一。

南海和菲律賓有熱帶擾動發展跡象，下周是否生成熱帶性低氣壓或颱風，備受關注，不過前氣象局長鄭明典在臉書上po出「高空氣流交錯圖」，指出這是200百帕(約12公里高)的氣流線，往右的是高壓脊，往左的是低壓槽。

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鄭明典指出，現在高層槽、脊交錯，間隔距離波長相對小，但是振幅很大，這是高層擾動能量消散中的特徵。這些槽、脊場並沒有相對應的低層天氣系統，所以這種擾動會產生高低層明顯的風場差異，高低層風場差異大是不利颱風發展的因子之一！

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇上午則指出，目前預報資料來看，下周太平洋高壓確實會有北抬趨勢，因此南海到菲律賓一帶的季風低壓槽將可望建立，且隨著高壓繼續北上、東移而逐漸跟著向北調整，季風低壓槽內有熱帶擾動醞釀的機會，不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的可能性。

不過吳聖宇也指出，季風低壓槽範圍寬廣，擾動正式醞釀起來前，不容易掌握它發展的程度跟趨勢，因此什麼時候會有比較明顯的擾動出現可能還需要觀察。

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