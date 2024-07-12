台灣也上榜！印尼將向20國提供免簽證入境　最快10月上路

▲印尼計劃向20個國家和地區提供免簽入境服務，台灣赫然在列。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印尼政府計劃對20個國家與地區的公民提供免簽證入境服務，吸引來自經濟影響力大的國家的遊客，以促進印尼的旅遊業發展。在這20個受惠的國家與地區中，台灣也赫然在列，而這項計畫預計將於今年10月生效。

據印尼國家通訊社安塔拉報導，印尼旅遊部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）透露，當局預計在該屆政府今年10月任期結束前實施免簽計畫，而印尼旅遊部也在去年12月提交了免簽國家與地區的名單，除了台灣外，還有英國、美國、法國、德國、義大利、荷蘭、俄羅斯、西班牙、紐西蘭、澳洲、中國、印度、南韓，以及日本。

至於中東國家，印尼也建議將卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及另2國列入免簽，不過目前印尼當局尚未公布最後2個中東國家來自哪裡，而最終名單也預計將在今年10月印尼新內閣上任之前獲得證實。

印尼有不少島嶼都十分有名，其中包含了因海灘和派對而聞名的峇里島、科莫多蜥蜴的家園科莫多島，以及世界上人口最多的爪哇島。桑迪阿加指出，將這20個國家與地區納入免簽名單，將增加國際遊客數量、提高國內消費水平，並吸引投資。印尼政府也希望在2024年吸引1700萬名遊客，該國今年前5個月已有520萬遊客到訪。