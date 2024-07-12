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法國盧恩主教座堂尖塔失火　白牆被燻黑

▲▼法國北部盧恩主教座堂（Rouen Cathedral）尖塔起火。（圖／路透社）

▲法國北部盧恩主教座堂（Rouen Cathedral）尖塔起火。（圖／路透社）

文／中央社巴黎11日綜合外電報導

法國北部盧恩主教座堂（Rouen Cathedral）的尖塔今天起火，濃濃黑煙直衝天際，令旁觀者想起巴黎聖母院2019年的失火事故，所幸在消防人員努力下，火勢已經撲滅。

路透社報導，起火位置距離地面約120公尺，街上民眾紛紛仰頭驚恐看著尖塔。當局一共出動40輛消防車趕往現場滅火，救災人員並在這座歷史悠久的大教堂周圍拉起封鎖線。

這座尖塔幾年來一直在維修，失火當下，尖塔被鷹架和白色覆蓋物圍住。

一名目擊者告訴法國BFM電視台，當時他正坐在附近咖啡廳的露台，突然聽到有人大叫「失火了」，他轉頭就看到尖塔冒出大火和黑煙，「我們心裡冒出的第一個念頭就是巴黎發生過的事」。

2019年4月15日，巴黎聖母院（Notre-Dame）慘遭祝融之災，塔頂火勢尤為嚴重，19世紀尖塔墜落瞬間的畫面使得全球驚愕與嘆息。

法新社隨後報導，盧恩市（Rouen）當地消防人員宣布已經撲滅火勢，沒有重大損失。

盧恩主教座堂是法國中世紀哥德式建築瑰寶。19世紀印象派畫家莫內（Claude Monet）曾以它為主題畫出一系列作品，讓這座大教堂聞名於世。

 
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