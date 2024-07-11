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社會 社會焦點 保障人權

監視畫面曝！林靖恩走進社區偷外送麵　訂餐哥跟她擦身一臉懵

記者白珈陽／台中報導

資深音樂人李坤城去年因癌離世，小40歲的妻子林靖恩在李死後陸續做出砸毀飯店電視、石桌等脫序行為，昨（10）日又發生她偷拿民眾外送餐點，被警方逮補。附近監視器錄下，林靖恩大搖大擺地走進社區大樓管理室，恰與1名疑似取餐的民眾擦身而過，待林走出大門時，民眾還在左顧右盼，像是想著餐點究竟跑哪去，怎麼都想不到竟會是被林靖恩光明正大取走。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林靖恩大搖大擺地走進社區大樓管理室，偷拿民眾點的外送餐點。（圖／民眾提供）

台中市第一警分局昨晚11時58分獲報，稱中區公園路有糾紛，洪姓男子（26歲）稱他點的餐點，由外送員送至住處大廈一樓桌面擺放，遭1名非住戶的女子擅自拿走餐點，並走至隔壁商旅前食用。

根據附近監視器畫面顯示，林靖恩雙手揹在後方，若無其事地走進社區管理室，數秒後1名疑似點餐的男子要出來取餐，卻沒看見餐點，當男子走進管理室時，與拿著餐點走出的林靖恩擦身而過，男子狐疑的盯著林靖恩手上的餐點，但又不確定是否為自己叫的外送，只能站在大門左右張望。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 男子與林靖恩擦身而過，望著拿著餐點走人的林靖恩。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方到場處理，發現女子是林靖恩，林當場表示會支付餐點金額補償洪男損失，並現場交付237元給洪男，洪男也不願追究提告，但林的行為已經觸法，警方訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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