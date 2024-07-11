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南投縣新媳婦關懷協會潑水節活動　炎炎夏日讓大小朋友透心涼

▲新媳婦協會延至7月辦理潑水節活動，邀民眾一起玩水。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

▲新媳婦協會延至7月辦理潑水節活動，邀民眾一起玩水。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

炎炎夏日，南投縣新媳婦關懷協會原定於4月辦理的潑水節活動，因逢梅雨季而延至暑假進行，協會希望讓參加的民眾體驗緬泰文化傳統，也代表洗淨一年的塵垢，祈求來年諸事順利如意。

活動於7月7日在南投市三合游泳池旁公園登場，除進行浴佛儀式體驗及潑水活動，主辦單位更安排打水戰，現場孩子們都玩得不亦樂乎、歡聲笑語不斷，協會也準備具東南亞風情的鳳梨汁跟冷泡茶，讓參加民眾補充水分，中午則享用以春捲、雞肉、鮮蝦食材製作的涼拌越南河粉，共同渡過歡樂的周末假日；立法委員羅美玲也到場與新住民及孩子們互動，也跟孩子們拿起水槍一起玩水、感受歡樂。

▲新媳婦協會延至7月辦理潑水節活動，邀民眾一起玩水。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

本次活動也由南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心宣講員進行反暴力宣導活動，以及移民署中區事務大隊南投縣服務站進行新住民法令宣導、南投縣新住民家庭服務中心進行新住民中心服務宣導以及聯繫方式交流，南投縣家庭教育中心則帶來闖關遊戲，讓民眾更加了解其服務項目，南投縣身心障礙者服務中心第五區社工除進行身心障礙保護宣導，也辦理有獎徵答。

▲新媳婦協會延至7月辦理潑水節活動，邀民眾一起玩水。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

▲新媳婦協會延至7月辦理潑水節活動，邀民眾一起玩水。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

移民署南投縣服務站主任林弘志利用活動機會，宣導該服務站駐地提供新住民就近性核發外僑居留證及定居證等，並結合縣府合力提供新住民生活適應及多元文化融合等服務，希望讓新住民早日融入台灣生活；新媳婦協會理事長吳東璇表示，現場孩子們除參加協會2天「藝起放輕鬆」育樂營，學到毛根花、手做饅頭、月經平權宣導、熱縮片、暴力防治、銅鑼燒製作，今天也跟家人一起來參加潑水節，希望讓孩子們遠離電子產品、多走出戶外，未來協會將為孩子們辦理更多有有趣的活動。

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