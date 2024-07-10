蘋果iOS 18「通話錄音」正式登場　繁中轉錄確定支援

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在WWDC上宣布「Apple Intelligence」即將到來，其中iOS 18的更新也將讓蘋果Siri的便利性大幅提升。對此，在過去非常注重隱私的蘋果從未將通話錄音的功能加入，只能透過第三方App使用，但根據外媒報導，近日在iOS 18 Beta版中發現「通話錄音」的功能，同時中文也將納入支援轉錄文字名單。

▼外媒曝光iOS 18終於將通話錄音功能加入。（圖／翻攝自蘋果官網）



綜合外媒報導，自蘋果手機2007年問世後，這項被視為應該要有的便利系統，但在蘋果極為注重客戶隱私的狀況下，變成必須使用第三方App才能進行通話錄音，但在近期WWDC釋出的iOS 18中，被發現「通話錄音」這個功能將直接放到應用程式中，當通話時，可以看到一個開始錄音的選項，當你點選後對方也會知道你正在錄音，而通話結束後將會儲存至Apple Notes中，以便後續使用。

對此，該功能將在iOS 18以上才能使用，而後續要使用轉成逐字稿功能，則必須搭配「Apple Intelligence」功能，意即如果需要便捷的語音助理，必須使用iPhone 15 Pro以上的型號，但如果僅需要「通話錄音」，就不需要強制升級到最新款手機。

此外，外媒也發現語音轉錄的語言將包含下列幾種語言，繁體中文也將被列入支援的內容，iOS 18目前正在Beta 3版本中，預計將於秋季正式登場。

英文（美國、英國、澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡）、

西班牙語（美國、墨西哥、西班牙）

法語（法國）

德語（德國）

日文（日本）

國語（中國大陸、台灣）

粵語（中國大陸、香港）

葡萄牙語（巴西）