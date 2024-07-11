男雙槍行兇奪林士傑性命　口罩採到DNA！警：來自兇手可能性高

▲台南市刑警大隊長張文源證實，確實從第2輛作案車內的口罩，比對出一名有前科的可疑對象。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南漁會理事長林士傑8日清晨在家門口遭連開11槍當場喪命，檢警組成專案小組以車追人，先後在台南、高雄、屏東等地共尋獲3輛作案車輛，警方從第2輛作案車輛上找到一個口罩，比對出1名有前科的可疑對象全面追緝。由於槍手不僅頻頻製造斷點，還變裝躲避查緝，檢警不排除還有其他作案車輛。

林士傑8日清晨5時40分許，在住家門前遭槍手連開11槍，其中5槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸死亡。檢警專案小組經過連日追查，發現槍手行凶後，駕駛1輛灰色權利車離開，並將車開到新建路附近的停車場縱火滅證，隨後改駕駛另1輛轎車前往高雄，棄車後還在車內潑鹽酸滅證，最後又改換第3輛機車逃往屏東。台南市刑警大隊長張文源11日上午證實找到第3輛車，車子非權利車也未被破壞，但並未找到相關跡證。

▲台南市刑警大隊長張文源11日上午證實找到第3輛車，車子非權利車也未被破壞，惟未找到有利跡證。（圖／記者林東良攝）

張文源也證實，確實從第2輛作案車內的口罩採集科學跡證，透過DNA比對出一名有前科的可疑對象，並將可疑對象影象畫面送交相關單位全面防止他偷渡出境。另一方面，專案小組研判，犯嫌仍在國內，但防範他偷渡出境的地點，並不限於南部。

警方研判，該名槍手作案時係持2把改造手槍同時開槍，持雙槍作案目的應是防止萬一手槍「卡彈」，影響他射殺林士傑的目的，顯見他殺人犯意明確。

另一方面，兇嫌犯案後不停更換作案交通工具，第1部車作案後馬上駛往現場附近停車場棄車縱火，連同手槍一起燒燬，再駕第2部車前往高雄棄車，並再次用鹽潑灑滅證，這2部車均是權利車，目的是讓檢警難以查到駕駛人。而後再換騎機車騎往屏東東港，這過程槍手數度變裝，企圖製造斷點混淆檢警偵辦。專案小組也承認，該名槍手整個作案過程計畫十分縝密，懷疑可能事先有勘查預演，也不排除一人作案、多人作案或幕後有不法犯罪集團之可能，但這要槍手到案才能釐清。

外界質疑檢警從第2部車輛取得口罩，採得生物跡證進而比對出可疑對象，但這是部權利車，該口罩是否一定是槍手所有，或是之前曾駕駛過該車的人所留，否則以槍手犯案後縱火、潑鹽酸企圖滅證之謹慎手段，怎會遺留1個關鍵性的口罩，讓槍手「洩底」。對此，台南市刑大大隊長張文源指出，或許槍手百密一疏，這也是警方鑑識人員極力蒐證採集跡證比對的結果，況且警方不是從單一跡證比對即認定可疑對象，但只要可疑對象未到案，就無法釐清確認，因凡事講求證據。

張文源強調，就經驗法則來說，如果該口罩確實非槍手所有，口罩所有人在檢警調查時，應會主動出面投案自清，也避免自己可能遭槍手等滅口，但檢警至今仍找不到人，由此可見口罩是槍手所有可能性相當高。

目前專案小組以此發現為案情重大突破口，以車追人擴大調閱監視畫面，將槍手製造的斷點一一連上，並動員法務部、海巡署、航警局…等各單位，擴大海邊、港口、機場等嚴防槍手偷渡。專案小組強調，不會僅向槍手逃亡的南部方向追查，往北等其他方向也會追查，以免讓槍手誤導。