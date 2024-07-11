廖宗山「倒數6天退休」！赴林士傑靈堂弔唁…喊：希望退休前破案

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親，8日凌晨在自家門口遭槍殺亡，震驚社會！被封為「刑事悍將」的台南市警察局長廖宗山，即將於16日退休，他表示，希望能在退休前破案。

▲台南市警察局長廖宗山即將屆齡退休，希望退休前偵破林士傑槍擊案。（圖／記者林東良翻攝）

回顧整起案發經過，林士傑8日凌晨5時40分從住家外出爬山，不料，才踏出家門就遭槍手伏擊，全身中彈11槍，其中5槍貫穿胸腔，造成他雙肺血胸，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

而槍手犯案過程縝密，不僅更換全身衣服，還連換3台權利車逃亡，過程中更焚車、潑酸滅證製造斷點，令警方調查難度大增。

▲林士傑靈堂設於台南市殯葬所2號景行廳。（圖／記者林東良攝）

而素有「刑事悍將」的台南市警察局長廖宗山，將於7月16日退休，在退休前夕遭遇全台矚目的大案，他今上午8時許現身林士傑的靈堂弔唁，接受媒體訪問時吐露心聲，「我當然是希望退休前破(案)」。

面對媒體提問，槍手是否有可能潛逃出境了，廖宗山則表示，「當然很多情況都有可能，我們目前正在全力偵辦」。林士傑靈堂設於台南市殯葬所2號景行廳，除了廖宗山之外，台南市府局處長、市議會議員，以及立委郭國文、林俊憲等人均到場弔唁，要送林士傑最後一程。