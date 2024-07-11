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14縣市「極端高溫」38℃　下週可能有颱風不排除影響台灣

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天氣炎熱海邊戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

暖氣團、太平洋高壓同時發威的情況下，全台都有極端高溫出現的可能，溫度上看38度。16日前後呂宋島附近可能有「輕颱」，對台灣影響還要觀察。

氣象專家吳德榮「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(11)日至下週三(17日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲14縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地高溫約在37、38度左右；各地區氣溫為：北部23至37度，中部23至37度，南部24至38度，東部23至37度。氣象署針對14縣市發佈高溫燈號，彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。

今日至週六(11至13日)大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及鄰近山區；應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。下週日至週三(14至17日)太平洋高壓略增強，南方水氣增多，故仍有午後對流，其強度雖稍減弱、範圍略為縮小；但受到熱帶擾動、外圍水氣的間接影響，有不確定性，應續觀察。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲16日前後呂宋島附近「輕颱」存在的機率，則仍維持為30％(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)50次系集模擬顯示，14日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調高為70％及60％。16日前後呂宋島附近「輕颱」存在的機率，則仍維持為30％；台灣則在機率值之外。由於模擬持續調整中，對台灣會有什麼影響？應繼續觀察。

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