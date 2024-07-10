國軍部分軍車用中國製行車記錄器　國防部清查：已下架800台

▲立委踢爆國軍車輛使用中國製行車記錄器，國防部清查後目前已下架800台。（示意圖／達志影像）

文／中央社

立委日前揭露國軍部分車輛使用中國製行車記錄器。國防部今天表示，經全軍清查，的確查到部分行車記錄器為中國製，目前已經下架800台。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，併請數位發展部、國發會、國家通訊傳播委員會、國科會列席，並備質詢。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

日前揭露此案的國民黨立委徐巧芯質詢時，出示一張貼有國軍相關電子產品管制標籤的行車記錄器，她指出，在淘寶上看到一模一樣規格的行車記錄器只要新台幣310元，且是中國製造，而國軍通常採購行車記錄器約為2000元，她質疑國軍是不是被廠商坑了。

陸軍後勤指揮部參謀長劉青勳少將指出，上週依據國防部清查，徐巧芯所出示的這一台行車記錄器，不在列管裡面，目前清查主要是針對民國110年的採購案。

國防部通信電子資訊參謀次長室次長盧建中中將指出，徐巧芯上週揭露中國製行車記錄器的事情，國軍全軍進行清查，的確查到部分行車記錄器是中國製，至於有無徐巧芯所提供照片的這台行車記錄器還要再查證，中國製行車記錄器已經下架800台，有些內建在軍車內的行車記錄器還沒清查完畢。

徐巧芯指出，行車記錄器進口商義坤公司與採購案得標的互暢公司，兩家公司的負責人是母子關係，兩家公司被列入過多次黑名單，互暢公司被列為拒絕往來廠商生效日是110年4月8日，陸軍後勤指揮部卻同樣於110年4月8日下訂購，「你把它列為拒絕往來廠商黑名單的同時，你跟它下訂？」

劉青勳解釋，這個採購案，互暢公司在被列為黑名單之前就得標了。徐巧芯質疑，軍方沒有解約的方式嗎？這可以跟民眾交代嗎？國防部長顧立雄表示，這既然是110年的案子，會把它調出來重新檢視。

▲國防部清查軍車使用中製行車記錄器，目前已下架800台。（與新聞本文無關，示意圖／軍聞社提供）