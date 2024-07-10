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西班牙28少女遭「AI生成」假裸照！　警揪兇手竟是男同學

▲▼女,網戀,女生划手機,戀愛,聊天,通訊軟體。（圖／CFP）

▲西班牙有多名少女遭人偽造裸照散布，調查後才發現兇手竟是男同學。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

西班牙15名未成年學生因為涉及使用AI生成技術偽造女同學的裸照後傳播，被判處1年緩刑。所有被告年紀僅在13歲至15歲之間，而這也顯示了深偽技術（deepfake）濫用低齡化的社會問題。

根據《衛報》報導，西班牙西南部一間少年法院9日判處15名少年1年緩刑。警方指出，2023年有多名家長通報稱，他們女兒的虛假裸照在WhatsApp群組中流傳，導致女孩們極度恐懼，且因為默默忍受而遭受極大的焦慮。

家長指出，女孩因為害怕告訴別人會遭到責備，最初不敢求助，直到最後家長們發現，才通報警察。經過調查，警方也鎖定了15名未成年男學生。

涉案的15名未成年人犯下20項製作兒童色情圖片罪、20項侵犯被害人道德的罪行。青少年法院9日裁定，對每名被告判處1年緩刑，並要求參加性別平等意識課程以及「負責任使用技術」的課程。

法院在聲明中指出，「這些未成年人從社交媒體上獲取女孩的原始臉部照片，並使用AI應用程式將這些圖片疊加在裸女的身體上來製造偽造圖片。事後再將些偽造照片分享於2個WhatsApp群組。」

警方獲報後深入追查，並鎖定了數名13歲至15歲之間的青少年。根據西班牙法律，雖然無法起訴未滿14歲的未成年人，但他們的案件仍會送交至兒童保護服務機構，這些機構可以強制他們參加康復課程。

據悉，受害少女高達28人，年齡介於11歲至17歲，部分受害人更因此罹患焦慮症。

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