「沙灘上愛愛」小心被搶！　西班牙警察：外國人夜間最危險

▲西班牙觀光勝地伊比薩島（Ibiza）犯罪活動激增。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

西班牙伊比薩島（Ibiza）是享譽國際的渡假聖地，但近期夜間犯罪活動激增，受害者更以外國觀光客為大宗。國家警察表示，搶匪會鎖定泳客、派對人士、在沙灘上做愛的觀光客，呼籲大家提高警覺。

伊比薩島位於地中海西部，是巴利阿里群島的一部份，與群島主島馬卡略島（Majorca）都是備受歐美民眾喜愛的觀光勝地，近期卻飽受犯罪猖獗之苦。

儘管西班牙警方在島上多地增加警力、打擊犯罪，犯罪率依舊持續攀升，觀光客更是主要受害對象。其中，伊比薩島是犯罪問題最嚴重的地方，馬略卡島4月中旬至6月中旬就有超過100人因為搶劫與竊盜落網。

國家警察發言人西米內斯（Rafael Jiminez）表示，「我們是一個有很多派對、迪斯可和夜店的島嶼」，如今罪犯卻開始鎖定「來沙灘上洗澡、做愛或聚會」的觀光客，尤其外國人在晚上更是格外危險。除了搶劫，入室盜竊與販毒也成為嚴重問題，有時即使屋主在家，也被照搶不誤。

西米內斯原本也是伊比薩島居民，但去年已經因為大量觀光客而搬走，「我們不反對旅遊業本身，但我再也無法忍受伊比薩島的氛圍。觀光業正在占用開放空間。以前只有夏天，現在一整年都是這樣。」