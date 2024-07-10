老牌AC插頭行動電源也爆炸　對槓消費者：發文婊我們不懂啥意思

記者蘇晟彥／綜合報導

墨子科技產品近日再傳出爆炸，廠商澄清「並非產品爆炸」，但近日有消費者在Threads上爆料，購買老牌行動電源廠商LAPO 出國旅遊時，一插下去充電就直接燒壞、爆出火花，廠商則表示送檢後與墨子科技同樣原因，但消費者仍在Threads完整曝光此事，讓有意處理的廠商遭經銷商謾罵，直接回覆該消費者「你又發文婊我們，老編不懂什麼意思」，意外引起討論。

▼LAPO AC 行動電源也發生與墨子科技一樣爆炸事件。（圖／翻攝自LAPO粉專）



網友在Threads表示，自己購買了LAPO的AC插座行動電源後，去泰國時充電卻直接燒壞，確認有支援110-220V、不需要轉接頭，因此在第一時間詢問客服，LAPO送檢後得到的結果與墨子科技的爆炸事件相同，可能為因接觸不良導致的電弧所以引發爆炸，這個狀況並非產品瑕疵導致，可能是插座內部銅片夾力不足、又或者是灰塵等接觸不良原因導致電弧情況產生，最後因為產品在保證期內，因此向消費者索求490元維修費，並允諾會提供全新產品。

但消費者仍將此事完整PO到個人Threads，讓廠商生氣直接在對話中直指「已經提供你完整報告，也說要維修了，你又在發文婊我們，老編不懂這是什麼意思？」強調因為消費者再度將此事PO上網，造成許多經銷商直接對他們開罵，受到非常大的委屈，認為有意解決事情，也並無不妥，為什麼仍要將事情鬧大。

就是這句「又在發文婊我們」引起消費者不滿，認為「婊」這個字根本是不尊重、也是公關危機，造成雙方衝突越演越烈，但LAPO 9日下午則在官方粉專上表示，先針對情緒用字道歉，但針對非事實的陳述或發文，只能感到痛心與遺憾。LAPO認為，客人在希望得到尊重時，也能尊重廠商，在貼文中並未提到任何服務狀況，並未完整PO出對話，讓經銷商跑去罵他們「服務不到位」，但已經提供完整報告、甚至是台灣少數會提供報告的廠商，就像是吃了悶虧一樣，最後強調服務立場沒有變，我們的底線也不會不斷往後退，該捍衛的就如同客人們一般，我們也會捍衛自己的權利。

對此，不少網友認為，已經連續兩天出現AC插座燒壞的事件，是不是代表這類產品設計有問題，非常容易引起電弧情況、也有人認為，雙方其實各退一步事情就解決，但間接提醒消費者要注意相關問題是件好事。

▼LAPO提供檢驗報告，但消費者仍將整件事PO上網，讓雙方發生衝突。

