林業保育署南投分署偕丹大布農協會　發展人倫生態旅遊

▲林業保育署南投分署攜手丹大布農協會發展人倫生態旅遊。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署自109年起，積極輔導南投縣丹大布農生態旅遊協會，從培養解說員、生態資源調查與監測，及整合在地服務業者建構合作機制做起，111至112年間則在人倫林道18公里處，由布農族人就地取材，重構木馬道、多功能涼亭、養路班小屋整修、生態廁所等生態場域，逐漸建構出完整優質的生態旅遊服務。

林業保育署南投分署指出，人倫林道位於信義鄉及水里鄉，屬濁水溪流域集水區範圍，是巒大事業區重要作業幹道，因鄰近的人倫社而得名，為直營伐木所需而修築；舊人倫工作站於民國74年隨直營伐木任務結束而走入歷史，並於18公里處新設人倫分站，位於海拔1500公尺左右，擁有豐富森林生態資源，雲霧遼繞、氣候宜人，遙望群峰之間，日月潭清晰可見，更是是通往西巒大山登山口的必經要道。

南投分署表示，經與丹大布農協生態旅遊會合作並媒合旅行社，考量生態教育場域承載量而採預約方式、設定每日遊客進入數量，降低對自然環境的影響、不破壞生態資源，並由培力的在地導覽員帶領遊客進行布農族傳統入山儀式，進行文史解說及生態導覽、感受山林之美及身心舒暢森林療癒，還能品嘗在地品牌「人和自然」苦茶油風味餐及茶點，同時透過生態廁所的學習使用，落實無痕山林。

分署說明，丹大地區擁有豐富的里山資本，後續期待能建立生態旅遊品牌，宣傳在地布農原民文化、帶動地方發展，讓部落與山林在地圖上永續長存，歡迎點閱「丹大布農生態旅遊」粉絲專頁（Facebook）了解詳情，網址：https: https://www.facebook.com/danda.ecotourism/?locale=zh_TW。