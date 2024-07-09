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大陸 大陸焦點 特派現場

中國房市有待振興　專家：可設基金處理房企債務

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲大陸房市持續調整。（圖／CFP）

文／中央社上海9日電

中國房地產市場有待振作、穩定，專家預期，今年下半年房地產市場尚在深度調整階段，對經濟產生負面影響是必然的，建議設立房地產穩定基金，針對重點房企債務問題加以處理。

廣開首席產業研究院長連平、廣開首席產業研究院資深研究員馬泓於首席經濟學家論壇微信公眾號發表文章談及上述論點。

連平、馬泓表示，從2020年下半年開始，房地產市場盤整了4年；推估下半年房地產市場仍處於深度調整過程，將對經濟產生負面影響，有必要在短時間內加大政策力道以穩定房地產市場和預期，避免發生系統性風險。

連平、馬泓坦言，下半年房地產市場的回溫有賴政策加碼、市場信心；截至目前為止，已經推出的政策尚未有真正扭轉房企資金偏緊、風險偏高、有效刺激需求等效果，倘若政策可以加碼，至少下半年有使房地產市場趨於穩定的機會。

他們建議，取消限制性購房政策，包括擴大或取消中古屋交易參考價調整幅度，以釋放剛性和改善性住房需求。再者，可大幅度降低購房貸款利率；另也建議增加財稅政策支持力道，例如階段性調降個人購房增值稅和所得稅稅率。

他們呼籲設立房地產穩定基金。連平、馬泓認為，為了在短期內緩解市場風險、改善預期，建議設立房地產穩定基金，針對全國大型和地方重點房企總部進行債務特別處理計畫，以增強市場信心，可由中央財政出資初始基金，再找銀行、保險公司、資產管理公司、民間資本等投資參股。

他們最後提出另兩點建議分別為，對於有需求的城市加快供給，鼓勵房企加快工程，交易活躍能讓房企增加收入；建議提高房企不良貸款容忍度，提高房企在商業銀行貸款占比，保障房企在信貸上可獲得的支持。

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