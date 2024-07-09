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總統府音樂會亮點+1！世界大賽第一「沖繩西原高校行進樂隊」來台

▲▼曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上2024總統府音樂會舞台演出。（圖／文化總會）

▲曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上2024總統府音樂會舞台演出。（圖／文化總會）

記者林育綾／綜合報導

「2024總統府音樂會－自由之力」超強卡司再一波！曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上總統府音樂會舞台演出，團員以「扣人心弦的音樂」和「感動人心的行進」為座右銘，預計在台掀起旋風。

來自日本沖繩的「西原高校行進樂隊」曾在2022年時，於「音樂界奧林匹克」之稱的荷蘭WMC世界音樂大賽中奪得冠軍，也在日本全國行進樂隊大賽中，創下5次第一名的輝煌紀錄。

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▲▼曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上2024總統府音樂會舞台演出。（圖／文化總會）

▲「西原高校行進樂隊」曾在2022年時，於「音樂界奧林匹克」之稱的荷蘭WMC世界音樂大賽中奪得冠軍（圖／文化總會）

文化總會秘書長李厚慶說明，和西原高校的緣分，始於曾任宜蘭縣沖繩辦事處代表的大灣文子推薦，由於沖繩的行進樂隊風格獨特，地理位置也與台灣相當接近，文化上有許多共鳴之處，相信台灣的觀眾會喜愛他們的演出。

李厚慶透露，當時大灣文子特別致電西原町崎原盛秀町長邀請，町長感到很驚喜，也立刻聯繫西原高校的島田純校長，過沒多久，大灣文子就接到校長的電話，對方表示非常開心，很樂意來台灣演出。

▲▼曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上2024總統府音樂會舞台演出。（圖／文化總會）

▲「西原高校行進樂隊」即將來台的學生，有3分之2沒有出過國，台灣在這樣的機緣下，成為他們首次出國造訪的國家。（圖／文化總會）

他也補充，「西原高校行進樂隊」即將來台的學生，有3分之2沒有出過國，甚至沒有護照，都為了今年的總統府音樂會，去辦了人生第一本護照。台灣在這樣的機緣下，成為他們首次出國造訪的國家，很榮幸也別具意義。

至於同學們受邀演出的心情，「聽說他們因為代表國家，覺得身負重任，而且要在我們的總統面前演出，所以相當緊張，來台灣前兩週還遇上段考，兼顧課業與樂隊的練習很不容易，感謝家長們對此次邀請都抱持正面和期待的態度，給予大力支持與信任。」

▲▼曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上2024總統府音樂會舞台演出。（圖／文化總會）

▲透過「西原高校行進樂隊」的演出，讓台日友情持續升溫。（圖／文化總會）

李厚慶說明，這幾年台灣屢獲世界關注，越來越多外國朋友走進台灣，總統府音樂會在節目規劃上也要與世界接軌。去年邀請了民主陣線的立陶宛人聲樂團，今年則希望透過「西原高校行進樂隊」的演出，讓台日友情持續升溫。

文總表示，「西原高校行進樂隊」將在7月17日抵台，提前為演出彩排。除了7月20日的總統府音樂會，也將在台灣知名地標帶來精采的快閃演出，分別為7月19日（五）上午在台北101、7月20日上午在圓山大飯店，興趣的民眾可前往欣賞，詳細演出資訊，將於文化總會社群公布。

▲▼曾獲得世界大賽第一的 「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」即將來台，登上2024總統府音樂會舞台演出。（圖／文化總會）

▲「西原高校行進樂隊」除了7月20日的總統府音樂會，也將在台灣知名地標帶來精采的快閃演出。（圖／文化總會）

「2024總統府音樂會－自由之力」將於7月20日晚上7點於兩廳院藝文廣場舉行，免費入場。目前已卡司包含：主持人徐展元、主持人Sandra、NSYO國家青年交響樂團、指揮楊智欽、瑞星韻律體操協會、黃柏翰 Huang Po Han、桑布伊、舞炯恩、Salaw舞團、乱彈阿翔、邵大倫、沈文程、陳明章＆福爾摩沙淡水走唱團、許景淳、Vuize王鍾惟、龔德Kung Ta、黃子軒與山平快、春麵樂隊、沖繩縣立西原高校行進樂隊、世新大學啦啦隊、阿跨面、FORMOSA CREW、陳錫煌傳統掌中劇團、金光布袋戲、鄭宜農、潘麗麗、滅火器，未來將公布更多卡司，請鎖定文總官方社群。

活動將於電視及網路平台全程直播，包含「電視／MOD」華視主頻道、TaiwanPlus、中華電信MOD；「YouTube」總統府、文化總會、TaiwanPlus、三立LIVE新聞；「網路」總統府官網、Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、SETN三立新聞網、愛樂電台官網；「廣播」國立教育廣播電台、中央廣播電台。

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