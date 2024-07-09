才用1年3個月！智慧錶電池在面前「恐怖膨脹」嚇：還好沒自爆

▲錶內的電池膨脹。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

「電池就在面前活生生的自我膨脹，機身分離，還好沒自爆。」有網友日前在「●【爆料公社二社】●」表示，他正常使用、正常充電智慧手錶，沒想到電池卻出問題，直接在他面前膨脹、撐開背板，慶幸的是沒自爆，「壞錶、換錶是小事，如果沒注意到，爆炸燒房子就出大事了。」

這位網友文中表示，平時都正常使用該支智慧手錶，最近卻發生電池膨脹的狀況，甚至就在他面前「自我膨脹、機身分離」，慶幸也幸運的是，沒有在手上爆炸，或是沒注意到自爆引發起火。

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令原PO傻眼的是，反映給原廠客服，對方希望他將商品寄回檢測，「如果自行寄送，運送過程中爆炸，不知會算誰的？」他也在留言處透露，其實去年四月才買了這支錶，直嘆「壽命真短暫」。

▲電池脹成一包。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

貼文引發討論，「我家的也是耶！我以為只有我們這樣！我還以為是小朋友使用不當」、「看起來電池有接保護板且外觀沒有焦痕，表示並非過充、過放引起膨包，鋰電池澎包大都是長期高溫下累積的」、「充電只敢在眼皮下充，人出門一律不敢充」。

其中，似乎有不少家長會選該牌智慧手錶給小孩，就有一位媽媽抱怨，本來想買給女兒，「我自己試戴了一週，就發現異常高溫，覺得手腕刺刺燙燙的，後來我果斷的送回廠維修，確定是電池有問題」，但維修期間卻等了將近快一個月，換回來又發生充電、系統無法登入等問題。

也有網友指出，「這種電池本來就很爛，電池在沒完全用到沒電的情況下，又每天一直充到飽的話，壽命一下就到了」、「過保固就丟掉就好，這種程度的電池不用擔心爆炸啦」、「這種充電鋰電池，老化就會膨脹，尤其有使用過後一陣子沒充放電更會…更換掉就好，沒有不會壞的電池」、「膨包很常見啦！不要戳破就好，趕緊換掉就好」。