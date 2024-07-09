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年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」　真相竟是拒賣土地被誣陷

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」　真相竟是拒賣土地賺錢被誣陷

▲被懷疑是女巫！肯亞多名長者遭「活活燒死」，村民冷眼旁觀。 （圖／翻攝自Al Jazeera English）

圖文／CTWANT

非洲國家肯亞近幾年爆發所謂的獵巫現象，特別是年邁的寡婦，很常被惡意指控會使用「巫術」蠱惑人心而遭到暴力威脅，甚至還有寡婦慘被動用私刑活活燒死，而背後的真相，竟是和販賣土地有關。

從外媒畫面可見，影片中多名婦人和老翁被指控利用巫術綁架學生，慘被年輕村民帶走，並且放火要燒死這些長者，據了解，當時周邊圍滿了人，但卻沒有人願意出聲相救，冷眼看著這一切，想拯救老村民的家屬則被人出手打傷。

根據《半島電視台》跟《星報》先前報導，這起事件發生在非洲肯亞基西馬拉尼（Marani Kisii）中，當時多位老村民被指控涉嫌使用巫術綁架學生，被其他村民帶走，將人拖到空地中綁在一起，並放火試圖將他們活活燒死。

另據《英國廣播公司》（BBC）報導，被獵巫後燒死的情況，在肯亞並非特例，而且對象通常多數為年邁寡婦。在2020到2022年這段期間，甚至有150人被獵巫然後殺害，而類似情況仍持續發生，據這些受害者家屬表示，「這些糾紛不是巫術，都跟土地糾紛有關」。

由於肯亞沿岸地區近來土地需求量大增，許多年輕一輩的，為了藉販售土地發財，就會強迫家中年長輩販售土地；其中不少人不願出售從小成長的家園，卻遭晚輩誣陷為巫師，直接拉到大街上活活燒死，

根據報導，當地傳統觀念認為，寡婦不配繼承留下的土地，施暴者操弄這樣的觀念，再利用外界對巫術的恐懼，藉此獲取利益，不少60歲以上肯亞寡婦就這樣被年輕的親人控訴會使用巫術慘被燒死，而這樣的情況邁入2024年依舊頻傳，當地警方曾試圖向法院提起訴訟，但能逃過一劫的長者都害怕得不敢回家出面指控。

對此，相關人權團體就呼籲，肯亞政府應該修法，保障年長女性不受暴力威脅的權利，雖然當地官員承諾會加強取締類似手法，甚至籌組了特別工作小組調查，希望減緩獵巫的情況，但短時間內，似乎難以遏止這樣的歪風。

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