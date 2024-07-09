三寶無下限！走錯匝道猛然倒車撞特斯拉　警方回應了

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗市台6線、台72線匝道路口，6日發生一起違規倒車碰撞事故。一輛廂型車疑似上錯匝道口，竟不顧後方有無來車，猛然倒車撞上正常行駛的一輛特斯拉轎車，幸好未釀人員傷亡。不過，挨撞者將行車紀錄器PO網，引發網友批評肇事者：駕照雞腿換的！三寶又一次無下限！

▲廂型車匝道違規倒車撞上特斯拉，網友酸說：駕照雞腿換的！（圖／翻攝臉書爆料公社，下同）

苗栗警分局組長宋明峰今天表示，警方執行網路巡邏在臉書社群媒體「爆料公社」發現，有民眾將行車紀錄影像PO網：「大哥～你確定要在這倒車？三寶又一次使出無下限，這種地方也能倒車」。

警方指出，事故發生在7月6日中午，一輛廂型車行駛台6線公館往苗栗市方向行駛，原本右轉駛入台72線匝道口，可能發覺上錯匝道，突然往後倒車，撞上同方向也要上匝道的白色特斯拉轎車，造成特斯拉前保險桿受損，雙方沒有人受傷、酒測值為0。

影片被當事人PO上臉書社團後，網友酸言表示：「人才啊！錯了就上去就好了，哪有那麼複雜」、「駕照雞腿換的！！走錯就只能繼續走，下交流道再找路吧！」

宋明鋒表示，警方接獲報案調查，確認廂型車違規造成擦撞，依道路交通管理處罰條例第43條1項6款規定，汽車駕駛人駕駛汽車在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，並吊扣牌照6個月。