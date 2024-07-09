黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

▲黃捷開鎖畫面。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

藍綠8日因《選罷法》修正案爆發攻防，國民黨質疑民進黨立委黃捷為占主席台，清晨破壞門鎖進入會議室，黃捷則回應，自己沒找鎖匠，早起上班、合法合規。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，黃捷應該是用「刷卡」方式開鎖，確實是由她本人「打開門鎖」，找不到任何法律說她不能進去。但她的說法，其實有點鑽漏洞、詭辯。他強調，立院是要論述自己的理論，爭取民眾認同，絕不是一屁股坐在主席台，讓議事癱瘓。

黃暐瀚於節目《撞新聞》表示，國民黨說黃捷「找鎖匠」、「破壞大門」的論述，從監視器畫面來看是「錯誤的」。從門鎖的放大照可以看到完好無缺，反倒是門鎖旁有刮痕，他判斷應該是用「刷卡」方式，也就是將卡片插進門縫來開鎖。

黃暐瀚認為，黃捷確實是由立法委員本人「自己打開門鎖」，然後進到委員會，目前找不到任何一條法律說她不能進去，雖然8個委員會的門，正常都要早上7點由總務處去打開，所以如果這次是「助理」用任何方式進去，那問題就大了。

黃暐瀚指出，從黃捷昨天的說法就能理解，她認定自己是立法委員進去委員會是正常，沒有破壞門鎖，只是門沒開「把門打開」，這種說法其實有點鑽漏洞、詭辯。但現在就要觀察， 後續立法院是否要送紀律委員會處理。

黃暐瀚說，這件事應該要從「治本而非治標」的方式去處理，如果任何人用任何方式，提早進入開會現場，就能掌握一整天的發言權，那立法院不就每天等著被癱瘓嗎？所以應該要不管幾點進去、坐在主席台還是發言台，反正開會時間到了就要開會。

最後，黃暐瀚強調，立法院應該是要論述自己的理論後，爭取民眾認同，而不是一屁股坐在主席台、拆掉麥克風來讓議事癱瘓，開會每天是要花人民很多錢的，民眾都很認真在看，國會的水準應該是論理，而不是肢體衝突。

▼黃暐瀚節目貼出門鎖照片。（圖／翻攝自YouTube／hitfm）