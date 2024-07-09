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夏日流感疫情暴襲全台　新型抗病毒流感藥物需求增

夏日流感疫情暴襲全台 新型抗病毒流感藥物需求增（圖／業者提供）

▲夏日流感再現，疫情正在升溫。

圖、文／黃政華醫師提供

時隔七年，夏季流感再現！根據衛生福利部疾病管制署公告，過去四週流感疫情超過流行閾值，評估將再次進入流行期。國泰醫院感染科醫療顧問黃政華醫師指出，近年除了流感流行期有波動外，變異性極高的流感病毒也是不斷地突變，增加疫情的控制難度。

黃政華醫師指出：「A型流感突變快速，百年來已在全球引發多次大流行，如1918年至1919年的西班牙流感造成死亡率超過4000萬人，該次流感為禽流感A (H1N1)，隨後1957年亞洲流感A (H2N2)；1968年香港流感A (H3N2)；1977年俄羅斯流感A (H1N1)；1996年香港禽流感A (H5N1)，18例確診6例死亡；2009年墨西哥流感novel新型A (H1N1)。西方國家在2024年也出現零星禽流感A (H5N2)的病例。大致上每10年到40年間A型流感就有病毒的大改變。」

夏日流感疫情暴襲全台 新型抗病毒流感藥物需求增（圖／業者提供）

▲國泰醫院感染科醫療顧問黃政華醫師。

A型流感主要傳播途徑為飛沫傳染，約在症狀出現後3-5天內傳染力最強。感染A型流感後會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉疼痛與倦怠等症狀，且容易引發肺炎、心肌炎等致命併發症，若引發流感肺炎呼吸衰竭，死亡率比細菌肺炎更高。

目前常見的流感藥物包含：吸入式、注射式和口服藥物等，針對免疫力不足，需控制病情避免嚴重併發症的長者與兒童、以及工作繁忙希望短時間內緩解痠痛倦怠感的上班族，醫師建議這些族群在選擇流感治療方案時，應特別留意藥物的抗病毒效能、吞嚥數量或使用方便性，才能有良好的醫囑遵從度，提升治療成效。

醫師表示，以新型口服抗病毒流感藥物為例，僅需單次兩顆藥即可完成療程，且機轉為抑制病毒的複製，更能有效控制病毒量，且大部分患者於一天內可感受到流感症狀的緩解，相較於傳統藥物如克流感需五天內連續服用10顆藥，診間常見患者因吃不完一個療程而導致病情控制不佳。新型口服抗病毒流感藥物在短時間內讓患者有感減輕症狀，對不愛吞嚥藥物的族群來說也相當友善，因此近期諮詢這類型藥物的患者也有明顯增加的趨勢。

黃政華醫師強調，目前夏日流感疫情正在升溫，病毒的威脅無處不在。若是家中同住者疑似出現肌肉痠痛，無力懶洋洋等等症狀，應立即配戴口罩盡速就醫，及早控制病情，降低病毒傳染速度，避免全家都中標。

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