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新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

▲▼「2024新北市兒童藝術節」在7月13日～7月21日，每日下午4點至晚上9點，在新北市市民廣場與板橋區府中廣場登場。今年以「怪獸王國」為主題，以繽紛色彩意象打造怪獸王國。（圖／新北市政府）

▲「2024新北市兒童藝術節」在7月13日～7月21日，每日下午4點至晚上9點，在新北市市民廣場與板橋區府中廣場登場。（圖／新北市政府提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「2024新北市兒童藝術節」將於7月13日登場，今年以「怪獸王國」為主題，連續9天在新北市民廣場、府中廣場舉行，除了親子主題特色展覽，期間周末下午2點半還有「怪獸電影院」免費欣賞，同時各大新北博物館、藝文館舍串連，推出活動共同響應。

今年「新北兒童藝術節」串連各藝文館舍，其中「新北市藝文中心」與風車圖書人氣動畫─FOOD超人攜手合作，7月1日起推出「FOOD超人兒藝節出任務特展」，打造「夜市美食展」與「超人美術館」兩大情境展區。

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▲▼2024新北兒童藝術節以「怪獸王國」為主題，將於7月13日～21日連9天登場。（圖／新北市政府文化局提供）

▲▼「FOOD超人兒藝節出任務特展」呈現台灣夜市獨有遊樂設施，打造一個白天也能來的夜市。

▲▼2024新北兒童藝術節以「怪獸王國」為主題，將於7月13日～21日連9天登場。（圖／新北市政府文化局提供）

在「夜市美食區」中，以日常生活常見的夜市主題，讓超人們帶著孩子學習正確的食品安全知識，更將真正的夜市遊戲、多組超人公仔搬入展場。在「超人美術館」中則有FOOD超人角色介紹與手作繪畫區，展場中也藏有許多兒藝節小怪獸等著大家尋寶。

此外，還有與台灣大哥大MyVideo合作的「怪獸電影院」，活動期間周末下午2點半在「新北市藝文中心第三展覽廳」自由入座，免費欣賞，播放各種趣味的怪獸電影。

▼「新北市藝文中心」在兒童藝術節期間，推出「怪獸電影院」免費欣賞。（圖／新北市藝文中心）

▲▼「新北市藝文中心」在兒童藝術節期間，與台灣大哥大MyVideo合作推出「怪獸電影院」免費欣賞。（圖／新北市藝文中心）

而「新莊文化藝術中心」以新莊在地的「响仁和鼓」為主軸，呈現「2024新莊响仁和鼓文化特展」，透過製鼓工藝讓大家認識新莊的歷史故事，展期自即日起至7月28日。響應兒藝節，特別加開5場八卦鼓DIY工作坊，7月3日中午12點開放報名。

▲▼2024新北兒童藝術節以「怪獸王國」為主題，將於7月13日～21日連9天登場。（圖／新北市政府文化局提供）

▲「新莊文化藝術中心」以新莊在地的「响仁和鼓」為主軸，呈現「2024新莊响仁和鼓文化特展」。（圖／新北市政府文化局提供）

「美麗永安藝文中心」則推出「森林裡的一籃精怪：吳望如現代剪紙個展」，展出具獨特風格的怪獸剪紙作品，更於現場舉辦公益剪紙體驗，讓親子感受剪紙樂趣。

「新板藝廊」邀請藝術家吳芊頤、李明剛、劉臻與謝文双共同策劃「我的日常怪獸」特展，藉由日常生活的經驗紀錄，詮釋不同觀察世界的方式，其中展覽子計畫「日常既視：我的日常怪」透過觀展人的回饋，使展廳累積更多日常經驗與記憶，展出內容也會因此不斷增加改變。

▲▼2024新北兒童藝術節以「怪獸王國」為主題，將於7月13日～21日連9天登場。（圖／新北市政府文化局提供）

▲「2024新莊响仁和鼓文化特展」Q獸的鼓咚大會展區。（圖／新北市政府文化局提供）

另外，新北市各大博物館如「黃金博物館」、「坪林茶葉博物館」、「淡水古蹟博物館」、「十三行博物館」、「鶯歌陶瓷美術館」、「新北市美術館」以及「新北市立圖書館」，也分別推出特色活動共同響應。兒藝節7月13日～7月21日期間，「新北市藝文中心」及「新板藝廊」將延長開館至晚間9點，讓大小朋友從早玩到晚。

▲▼「2024新北市兒童藝術節」在7月13日～7月21日，每日下午4點至晚上9點，在新北市市民廣場與板橋區府中廣場登場。今年以「怪獸王國」為主題，以繽紛色彩意象打造怪獸王國。（圖／新北市政府）

▲「2024新北市兒童藝術節」在7月13日～7月21日，每日下午4點至晚上9點，在新北市市民廣場與板橋區府中廣場登場。（圖／新北市政府）

「2024新北市兒童藝術節」在7月13日～7月21日，每日下午4點至晚上9點，在新北市市民廣場與板橋區府中廣場登場。今年以「怪獸王國」為主題，以繽紛色彩意象打造怪獸王國，融合大小型表演、藝術裝置、手作體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動，邀請西班牙的Cal y Canto Teatro劇團（嘎哩康多劇團）、如果兒童劇團、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意劇團、YOYO家族等表演團隊，打造多采多姿獨一無二的怪獸王國。更多資訊及活動訊息，可上「2024新北市兒童藝術節」活動官網

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