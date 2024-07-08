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父家門前遭射殺！林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

▲▼台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑清晨於住家門口遭開槍，送醫不治。（圖／翻攝林依婷臉書）

▲台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑清晨於住家門口遭射殺。（圖／翻攝林依婷臉書）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市議員林依婷的父親林士傑，8日清晨準備外出爬山的時候，遭埋伏的黑衣人持槍射殺，胸部中彈倒臥血泊之中，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治，稍早林依婷在個人臉書發文，心碎透露最悲傷的事情是爸爸抱不到孫子了。

回顧整起事發經過，林士傑8日清晨5時40分左右從新樂路住家出門，打算外出爬山，孰料，才剛踏出家門就遭人持槍近距離連續開槍，地上遺留9枚彈殼，他頭、頸、胸部均中彈，身上至少有3處槍傷，雖經緊急送醫搶救30分鐘，仍因傷勢過重宣告不治。

▲台南市漁會理事長林士傑遭槍擊身亡案，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，台南市議員林依婷到場協助調查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官會同法醫相驗林士傑遺體。（圖／記者林東良翻攝）

而林依婷接獲父親死訊後，8日上午與母親前往殯儀館處理相關事宜，一度泣不成聲，下午接受媒體訪問時雙眼哭到紅腫、聲音哽咽表示，不認識槍手，不知道為什麼會發生此事，一切交由警方追查。

林依婷稍早在臉書上發文，謝謝大家的關心，但因目前正在處理後續事宜，因此無法一一回覆，「外界及媒體有相當多的揣測，都非事實，一切交由警方調查，感謝警察局全力緝兇，也望兇嫌早日落網。」

林依婷悲痛表示，「我最期待的是年底能夠讓爸爸抱到可愛的孫子，如今卻來不及了，這是我最悲傷的事情。」

▲台南市議員林依婷的父親遭槍手射殺，她與母親急赴殯儀館處理後事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林依婷與母親急赴殯儀館處理後事。（圖／記者林東良翻攝）

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