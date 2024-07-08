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新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲新同事激似謝金燕，單身10年讓原PO直呼可惜。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我覺得好可惜呀！」一名女網友驚呼，新來的女同事長得超像「姐姐」謝金燕，對方已單身10年，生活就只有工作和租屋處，這讓原PO難以置信「 這樣的美貌只能對著電腦螢幕凋零，實在太浪費啦！」文章曝光後，網友直言「零桃花是她自己的選擇」、「私下可能不是你看到的那樣」。

一名女網友在Dcard表示，最近公司來了一位新同事，已有10年資歷的她卻單身許久，「她說她生活就是辦公室、租屋處兩點一線，所以零桃花！」

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這一番話讓原PO感到訝異，因為對方外貌神似女星謝金燕，身高目測155公分左右，「這麼漂亮的女生，每天只有辦公室大約15人能看到，我覺得好可惜呀。」

對此，原PO也好奇拋問，「你們辦公室也有很好看的男生/女生嗎？ 這樣的美貌只能對著電腦螢幕凋零，實在太浪費啦！」

底下網友有不同看法，「零桃花是她自己的選擇」、「可能剛進來不太會說實話，畢竟上班好同事，下班不認識，無需跟你講太多，私下可能不是你看到的那樣」、「我不覺得兩點一線會沒桃花欸...路上都會被搭訕呀，是她不接受搭訕或是她會挑吧」、「人家搞不好沒差，只想要簡單過生活」、「那是她的選擇吧！除非人家有說可以幫她介紹，不然職場上別幫人配對比較好」。

但也有人直呼，「有喔，這種女生蠻多的，我親戚就有這種，她很漂亮也待在同一個工作10年了，工作上也有人追求，但桃花不是說有人追的就是桃花，遇到不喜歡的還是等於爛桃花」，更分析沒對象的原因，「選擇辦公室而且做得很穩定的人，通常都是不太擅長應付複雜的人際關係，生活圈太小，所以就缺乏好桃花，畢竟也有長得帥或漂亮但就是個性很內向的人啊」。

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