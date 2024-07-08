世新校友台北電影獎展翅鍍金　影視製作、聲音設計專業獲肯定

▲ 世新大學傑出校友湯昇榮監製動畫《八戒》榮獲最佳動畫片。（圖／台北電影獎提供）

生活中心／台北報導

世新大學校友星光閃耀台北電影節頒獎典禮！世新大學為優秀影視人才的培育搖籃，甫揭曉的2024第26屆台北電影獎得獎名單，就由廣電系知名校友湯昇榮監製的動畫《八戒》榮獲【最佳動畫片】，以及廣電系校友劉小草與夥伴憑藉電影《愛的噩夢》榮獲【最佳聲音設計】，在專為台灣電影舉辦的台北電影獎成功「抓蝴蝶」鍍金，不僅以一身專業獲得肯定，也為母校世新爭取榮耀。

金牌監製湯昇榮幾乎年年出現在金鐘、金馬等影視頒獎典禮上，由他製作的影視作品更是收視、口碑雙保證，此次他與導演邱立偉聯手打造的原創動畫電影《八戒》，去年底剛拿下金馬獎最佳動畫片，再奪台北電影獎獲得國內雙料大獎肯定！評審認為，「創作團隊意圖清晰的商業製作，各個技術環節極為成熟，聲光效果令人自豪，期待下一個五年、十年台灣動畫的發展。」

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正在院線上映的《八戒》，角色靈感取樣自著名古典奇幻小說《西遊記》，細緻作畫功力加上超展開的冒險劇情，被譽為是近10年最強台灣動畫電影，並橫掃美國IIFA國際獨立影展白金獎、法國The Animation Studio Festival最佳動畫長片、義大利佛羅倫斯影展最佳動畫等多個國際大獎，成績斐然。

曾獲金鐘獎的聲音設計劉小草，今年與曾雅寧為廖明毅執導的電影《愛的噩夢》製作聲音，完美呈現片中怪癖生活、愛情熱戀與奇幻懸疑的電影節奏，成功自《BIG》的杜篤之、吳書瑤、《八戒》的蔡瀚陞、《周處除三害》的簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹與《請問，還有哪裡需要加強》的高偉晏、鄭元凱、朱仕宜等堅強的入圍名單中脫穎而出，榮獲台北電影獎肯定！評審認為劉小草與曾雅寧，在「多聲道的聲音設計效果運用純熟，將音效與配樂細膩交融，為影片創造魔幻氛圍，豐富影片的感官層次。」

▲ 世新廣電系校友劉小草與夥伴憑藉電影《愛的噩夢》榮獲最佳聲音設計。（圖／台北電影獎提供）

不僅得獎者發光發熱，世新的優秀校友也為台北電影節頒獎典禮帶來多重精采看點！新聞系知名校友李烈擔任監製的《周處除三害》，不僅連獲最佳男配角、最佳男主角，也由李烈代表因工作無法出席典禮的阮經天上台代領獎項及轉達感言：「『想就去做啊！想這麼多幹什麼！』這是我媽媽還在的時候偶爾告訴我的，工作20多年才驚覺工作早已與生活交織在一起，才發現其中驚人的相似與巧合都保持敬畏，謝謝我母親賦予我的不放棄，謝謝劇組每個人，願世界美好人心平和。」獲獎段落令眾人動容。

而世新知名校友演員林心如、徐若瑄、許瑋甯與張榕容等人，也亮麗出席擔任今年的頒獎人，許瑋甯更是接下評審團複選委員與決選委員的重責大任，一同為台灣電影業界的年度盛事出一分力。