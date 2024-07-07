　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪500萬交保…檢方不服提抗告！法院：以最速件處理

▲▼ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪遭聲押，6日500萬元交保。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃資真／桃園報導

前桃園市長鄭文燦疑似涉貪收賄，檢方訊後聲押，但法院最終裁定500萬元交保，檢方不服當庭提出抗告，並提出抗告書，桃園地院表示，8日將要求院內同仁以「最速件」流程送往高院處理。

桃園地檢署認為鄭文燦涉犯貪汙罪嫌，向法院聲請羈押禁見，但桃園地院昨（6日）開庭後，認為鄭確實於2017年9月收受500萬元，但2018年8月時又交還廖姓人士，也無法證明該錢為犯罪所得，加上另四名涉案被告已遭收押，因此裁定鄭文燦500萬元交保。

法官做出裁定後，檢察官當庭抗告，並於昨晚完成抗告書送交院方，桃園地院今天回應，確認已收到抗告書，明天會請同仁以「最速件」處理，送達高等法院裁定。

初步調查，傳出弊案的華亞科學園區開發案，主要是台商回流桃園市後，工業用地需求大，桃園市府因此辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地，辦理都市計畫區段徵收案，該區旁另有一筆9.5公頃農地，地主組成重劃會申請自辦重劃，由於農地依法無法納入「工五工業區擴大方案」，疑似對包括前市長鄭文燦的官員們行賄以強行闖關。

 

ET快訊
快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分
驚悚畫面　新北轎車逆撞公車「4人送醫」！
每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅「30年私房錢」沒
俄軍用北韓彈藥射高射炮　慘遭「膛炸」火烤身亡！驚悚影像曝光
高雄暴雨　告五人剛唱完啤酒節開場...緊急宣布活動全暫停！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北轎車逆撞公車「4人送醫」！撞爛車頭驚悚畫面曝

萬里男下海玩水泡到睡著...醒來在外海！抱泳圈19hrs獲救上岸

鄭文燦涉貪500萬交保…檢方不服提抗告！法院：以最速件處理

分秒必爭！雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命：雨真的夭壽大

唐治平拒認...母躺冰櫃1個月成「有主無名屍」　7／8是最後期限

彰化離奇車禍！馬3撞Civic再衝加油站　撞倒加油機波及救護車

帶2兒上「女陪侍KTV」登大人！台中爸還想賒帳5千　遭拒竟動手打人

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告　判決出爐

雲林福懋科技鷹架驚傳2度崩落！檢方勘驗險遭砸　與死神僅差20m

26歲警騎重機自摔昏迷　曾多次到K1騎車...業者還原肇事經過

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

探尋小琉球「死囝仔坑」　岩石一片褐紅：晚上別來

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

柯震東試鏡馬上過　自嘲「我帶資進組」XD

五月天粉絲點歌梁靜茹《燕尾蝶》XD 　阿信：妳看著瑪莎的眼睛！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

新北轎車逆撞公車「4人送醫」！撞爛車頭驚悚畫面曝

萬里男下海玩水泡到睡著...醒來在外海！抱泳圈19hrs獲救上岸

鄭文燦涉貪500萬交保…檢方不服提抗告！法院：以最速件處理

分秒必爭！雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命：雨真的夭壽大

唐治平拒認...母躺冰櫃1個月成「有主無名屍」　7／8是最後期限

彰化離奇車禍！馬3撞Civic再衝加油站　撞倒加油機波及救護車

帶2兒上「女陪侍KTV」登大人！台中爸還想賒帳5千　遭拒竟動手打人

罷免案剛成立！北市里長偷吃生子也挨告　判決出爐

雲林福懋科技鷹架驚傳2度崩落！檢方勘驗險遭砸　與死神僅差20m

26歲警騎重機自摔昏迷　曾多次到K1騎車...業者還原肇事經過

男友周末來住！女網紅自爆「收房租才公平」一票不挺

防藍偷渡「身分證影本」加嚴版　綠甲動備戰選罷法預告：全力擋下

避暑提案！到清境農場當一日牧羊人　九族文化村「水霧森林」超涼爽

12生肖七月運勢一覽！虎、龍注意健康　小豬吉星高照

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

接棒台鋼三壘指導區　鄧蒔陽笑：白頭髮突然暴增

中國房市如何復原？北大學者：房價還要下跌40%，房市才會矯正

新北轎車逆撞公車「4人送醫」！撞爛車頭驚悚畫面曝

南韓爆紅「紙巾吐司」創始店來台快閃！經典奶油、巧克力都吃得到

雙職籃合併　職籃工會推《選手制式契約》

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

陳水扁現身殯儀館！被問鄭文燦涉貪僅回「謝謝」

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

高雄豪宅「衣櫃藏屍」　38歲男遭皮帶狂抽亡

福懋鷹架崩落2死3傷　休假夫接電話「妻下班遇難」

中山醫大學生命喪火場！燒肉店內部慘況曝

更多熱門

相關新聞

鄭文燦涉貪「請辭」海基會董座　朱立倫問賴清德為何現在才偵辦

鄭文燦涉貪「請辭」海基會董座　朱立倫問賴清德為何現在才偵辦

前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，桃園地院裁定500萬元交保，今（7日）宣布請辭海基會董事長職務。國民黨主席朱立倫質疑，這件事已經七年了，「為何現在偵辦？」更呼籲司法單位、民進黨籍總統賴清德政府說明清楚。

揭鄭文燦將採「恐怖平衡」反擊賴清德　凌濤：看他手握多少資料

揭鄭文燦將採「恐怖平衡」反擊賴清德　凌濤：看他手握多少資料

鄭文燦辭海基會董座　賴清德尊重：毋枉毋縱

鄭文燦辭海基會董座　賴清德尊重：毋枉毋縱

火速請辭海基會董事長　凌濤曝鄭文燦處境

火速請辭海基會董事長　凌濤曝鄭文燦處境

鄭文燦涉貪500萬交保　凌濤批法官之父是鄭昔日下屬：難怪縱放

鄭文燦涉貪500萬交保　凌濤批法官之父是鄭昔日下屬：難怪縱放

關鍵字：

桃園鄭文燦聲押貪汙桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

蔡康永曾錄《康熙》氣到翻臉走人

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

蘿拉AB合約詐千萬！網好奇：何不直接聯絡蔡阿嘎？

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

蘿拉名下公司「董事撞名聖結石」！

更多

最夯影音

更多

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面