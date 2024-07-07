鄭文燦涉貪500萬交保…檢方不服提抗告！法院：以最速件處理

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪遭聲押，6日500萬元交保。（圖／記者呂佳賢攝）



記者黃資真／桃園報導

前桃園市長鄭文燦疑似涉貪收賄，檢方訊後聲押，但法院最終裁定500萬元交保，檢方不服當庭提出抗告，並提出抗告書，桃園地院表示，8日將要求院內同仁以「最速件」流程送往高院處理。

桃園地檢署認為鄭文燦涉犯貪汙罪嫌，向法院聲請羈押禁見，但桃園地院昨（6日）開庭後，認為鄭確實於2017年9月收受500萬元，但2018年8月時又交還廖姓人士，也無法證明該錢為犯罪所得，加上另四名涉案被告已遭收押，因此裁定鄭文燦500萬元交保。

法官做出裁定後，檢察官當庭抗告，並於昨晚完成抗告書送交院方，桃園地院今天回應，確認已收到抗告書，明天會請同仁以「最速件」處理，送達高等法院裁定。

初步調查，傳出弊案的華亞科學園區開發案，主要是台商回流桃園市後，工業用地需求大，桃園市府因此辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地，辦理都市計畫區段徵收案，該區旁另有一筆9.5公頃農地，地主組成重劃會申請自辦重劃，由於農地依法無法納入「工五工業區擴大方案」，疑似對包括前市長鄭文燦的官員們行賄以強行闖關。