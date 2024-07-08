超級美國大披薩下殺4折！達美樂限時優惠一次看　還有買1送1好康

▲達美樂最新限時優惠一次看。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

披薩控快訂起來！人氣連鎖披薩品牌「達美樂」祭出周周限定優惠了，本周爽吃「超級美國大披薩下殺4折」，加碼還有披薩外帶半價吃、外送限定買1送1等好康，趕快揪同事、朋友一起開吃。

▲超級美國大披薩限時下殺4折。（圖／翻攝達美樂官網）

達美樂即日起至7月14日限時7天祭出「超級美國大披薩下殺4折」優惠，原價650元，限時7天只要260元，超狂折扣肯定要收；超級美國大披薩是傳統美國風味披薩，選用近2倍的美式臘腸片搭配帕馬森起司粉，打造超濃郁滋味。

加碼再收一系列超殺優惠，有「外送巨無霸披薩送大披薩」、「外送大披薩送小披薩」、「外送小披薩送小披薩」、「外帶巨無霸披薩1個半價」、「外帶大披薩1個半價」及「外帶小披薩1個半價」。

▲漢堡王4大雞肉堡套餐限時爽吃第2套半價。

另，漢堡王即日起至7月12日也有「4大雞肉漢堡套餐第2套半價」限定優惠，優惠品項包括「美式花生雙層脆雞堡套餐」、「勁濃培根烤腿堡套餐」、「火烤雞腿培根堡套餐」及「國王大雞堡（原味／辣味）套餐」，一次爽吃2份套餐下殺75折，最低只要花123元起，提醒限同品項，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市則不適用此優惠。