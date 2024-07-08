海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

▲最近感覺運勢不順嗎？可能與海王星進入逆行有關。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾表示，從7月2日起至12月7日，海王星將在雙魚座逆行157天，期間許多人將面臨內心深處的恐懼和挑戰，逆行的影響會尤其顯著，首當其衝的重災星座有雙魚丶雙子丶射手丶處女，他們將在生活的不同方面感受到巨大壓力和考驗。

雙魚座

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海王星是雙魚座的守護星，在逆行期間，雙魚座將感受到更明顯的困惑和迷茫，可能會在人生中經歷一段情緒的低潮期，常感到孤單和無助。在工作上，可能會發現自己難以集中注意力，甚至出現逃避責任的傾向。雙魚座需要特別注意避免沉溺於幻想，應該嘗試保持現實感，多與信任的朋友和家人溝通，尋求支持和幫助。

雙子座

雙子座在海王星逆行期間可能會面臨溝通上的挑戰和誤解，在工作或生活中容易說錯話或無法清楚地表達自己的想法。在社交活動中，誤解和爭執的機率增加，容易與朋友或同事產生不必要的矛盾。特別是在重要決策上，可能會感到資訊混亂，難以做出明確的判斷，需要特別注意在溝通上保持耐心和清晰，多確認訊息的準確性，避免因一時疏忽導致誤會。

射手座

射手座在海王星逆行期間可能會感受到事業和目標上的挫折和壓力。工作上，可能會感到進展緩慢，甚至質疑自己努力的意義。旅行和學習計劃也容易受到干擾，難以如預期進行。射手座需要特別注意保持積極的心態，面對困難時不要輕易放棄，試著放慢腳步，重新檢視自己的目標和計劃，尋求更穩健的方式前進。

處女座

處女座在海王星逆行期間可能會面臨健康和生活習慣上的問題，可能會感到身體狀況不如以往，出現疲憊、失眠或其他健康問題。在日常生活中，完美主義傾向可能會加劇，在細節上過於苛求，導致自己和周圍的人都感到壓力。處女座需要特別注意調整生活作息，保持身心的平衡，適當放鬆，避免過度勞累，多關注身體健康，多與家人朋友交流，緩解內心的緊張和焦慮。

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