　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

海王星將逆行157天，4星座淪重災區。（示意圖／Unsplash）

▲最近感覺運勢不順嗎？可能與海王星進入逆行有關。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾表示，從7月2日起至12月7日，海王星將在雙魚座逆行157天，期間許多人將面臨內心深處的恐懼和挑戰，逆行的影響會尤其顯著，首當其衝的重災星座有雙魚丶雙子丶射手丶處女，他們將在生活的不同方面感受到巨大壓力和考驗。

雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

海王星是雙魚座的守護星，在逆行期間，雙魚座將感受到更明顯的困惑和迷茫，可能會在人生中經歷一段情緒的低潮期，常感到孤單和無助。在工作上，可能會發現自己難以集中注意力，甚至出現逃避責任的傾向。雙魚座需要特別注意避免沉溺於幻想，應該嘗試保持現實感，多與信任的朋友和家人溝通，尋求支持和幫助。

雙子座

雙子座在海王星逆行期間可能會面臨溝通上的挑戰和誤解，在工作或生活中容易說錯話或無法清楚地表達自己的想法。在社交活動中，誤解和爭執的機率增加，容易與朋友或同事產生不必要的矛盾。特別是在重要決策上，可能會感到資訊混亂，難以做出明確的判斷，需要特別注意在溝通上保持耐心和清晰，多確認訊息的準確性，避免因一時疏忽導致誤會。

射手座

射手座在海王星逆行期間可能會感受到事業和目標上的挫折和壓力。工作上，可能會感到進展緩慢，甚至質疑自己努力的意義。旅行和學習計劃也容易受到干擾，難以如預期進行。射手座需要特別注意保持積極的心態，面對困難時不要輕易放棄，試著放慢腳步，重新檢視自己的目標和計劃，尋求更穩健的方式前進。

處女座

處女座在海王星逆行期間可能會面臨健康和生活習慣上的問題，可能會感到身體狀況不如以往，出現疲憊、失眠或其他健康問題。在日常生活中，完美主義傾向可能會加劇，在細節上過於苛求，導致自己和周圍的人都感到壓力。處女座需要特別注意調整生活作息，保持身心的平衡，適當放鬆，避免過度勞累，多關注身體健康，多與家人朋友交流，緩解內心的緊張和焦慮。

延伸閱讀
孫安佐認讓米砂懷孕！他還原墮胎真相自認是「快槍俠」　狄鶯發聲了
江坤俊性騷傳聞連環爆　命理師揭「真實心聲」：他根本不在乎
吳夢夢怒嗆孫安佐「煩不煩？」　不爽又提米砂墮胎：都結婚2年轉幕後了還要被你蹭

ET快訊
喪屍毒品！　台中5男2女嗨到癱軟
宏恩醫院病人被虐打！分院長曝他「5天打倒10多人」
鍾佳濱2度「瞇眼偷親」藍委肩膀　徐巧芯喊變態：到底什麼病
「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖：我很白
三星大罷工！勞資談判破裂　即起停工3天
林士傑慘死家門！　最高檢喊話槍手：盡速投案可減刑
開10槍！太陽會新竹分會長險死　天道盟槍手重判15年定讞
北韓女主播「站第1排」看槍決！死囚內臟外露　她嘔吐暴斃
快訊／台股破2萬4！　台積電飆1050元新天價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

麥當勞點餐機「隱藏1服務」超貼心！一票人用過狂讚：還免費

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人嘆：到公司融化了

台中捷運橘「預留往南投延伸空間」　李孟諺：盡速促成

相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉

海王星將逆行157天！「4星座」淪重災戶　1類人健康恐亮紅燈

沖繩芒果2顆1800！他住日本30年「只吃過2次」：直接飛台灣吃

聖結石聲明稿「網點2問題」喊超玄：蔡阿嘎都發律師函還要合作？

月子餐也要AA制！老公收入多1倍竟死要錢　全場點關鍵：吃妳夠夠

視察台南玉井蒸熱廠作業　黃偉哲：處理質量全國第一外銷如虎添翼

火鍋控驚呆！涮肉浮沫「加1神物」秒凝固　內行推：不用慢慢撈

裕民航運重視人才　四度獲「亞洲最佳企業雇主」等四項獎

「創盛號」房東救星！　前石牌、永和空店面「眼鏡行秒租」

融合舞蹈、音樂、表演　巴黎奧運塞納河開幕式視聽饗宴

光電反噬　太陽能源其實並不乾淨

《腦筋急轉彎2》全球票房破12億美金！　登動畫片TOP5史上最快

《我結》真的有劇本？　T-ara恩靜認「參演要試鏡」：連吵假都播

江坤俊性騷鄭凱云驚爆證據確鑿！4年內幕曝光　寫道歉信交換節目

柯瑞落寞談K湯離開勇士：我感覺他10月會回來　只希望他重拾快樂

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

媽媽們沒感冒卻「集體沙啞」　醫一看日曆懂了

更多熱門

相關新聞

老公收入多1倍！人妻流產月子餐也要AA制

老公收入多1倍！人妻流產月子餐也要AA制

開銷AA制，但家務跟育兒時間竟然沒有AA！有人妻抱怨，老公收入是她的1倍，平時花費老公都是精打細算，每筆開銷都要AA，甚至連最近流產臨時需要做月子訂月餐，也要AA。然而老公卻時常跟她要錢。就連家事、育兒都要推給她做，都不會主動幫忙，讓她心很累。也因此想請教各位網友，給她點建議「或是大家都怎麼達到平衡呢？」

直擊米可白搭捷運約會「手扶梯緊貼」！

直擊米可白搭捷運約會「手扶梯緊貼」！

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

醫手術「開錯位置」　女遭怪罪沒自費

醫手術「開錯位置」　女遭怪罪沒自費

關鍵字：

艾菲爾海王星逆行周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

影／林楚茵遭王鴻薇連環拳猛毆　慘被打到下巴見血

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面