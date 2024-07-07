找兒子迷途...桃園婦深夜獨自站街頭　警關懷助母子團圓

▲簡姓婦人深夜迷途，員警將她帶回警所。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名獨居85 歲簡姓婦人深夜欲去兒子在龜山區住處，疑似失憶迷路獨自站在路口，龜山派出所警員吳虹君、司尚儒凌晨執行巡邏勤務發現，先帶回派出所安置休息遞上茶水止渴，透過警政系統查出住址並送往兒子住處。

▲▼警方查出住址和家人後，將他送至兒子住處。（圖／龜山警分局提供）

員警與婦人談話中發現婦人答非所問反應略有遲緩，一直說要去兒子家但是就是忘記地址，她的手機也忘記帶在身邊，員警過濾詢問婦人目前獨居及姓名，透過警政戶籍系統查出簡姓老婦人居住巨蛋體育館附近後，員警送到簡婦家門口不得其門而入，原來簡婦大門鑰匙沒有帶出來，被反鎖在外面。

若任由簡婦大半夜的站立門口，等到白天時請鄰居協助通知鎖匠開鎖，不是萬全之策，員警先帶回派出所休息，再透過警政系統查出兒子居住在龜山區傳統市場附近，電話聯繫上兒子確認無誤後，員警再以巡邏車送回兒子住處休息，員警花了近2小時順利將老婦人平安送回親人身邊。

龜山派出所所長陳政斌表示，深夜在縱貫路上來往車輛車速都很快，巡邏員警發現老婦人站立路口對於來往車輛沒有警覺心，才會上前關切，已經告知家屬多多注意婦人生活言行，或是請專人照顧。