3歲童清晨迷路「穿拖鞋拿玩具」蹲路旁　桃園暖警助返家

▲桃園市3歲男童清晨迷途，警方據報趕往處理。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市3歲呂姓男童今日清晨趁家人熟睡之際，自行開門外出遊玩後迷路，獨自蹲坐在路邊嚎啕大哭，口中不斷重複喊著「要回家」，警方獲報到場研判衣著和年紀，採土法鍊鋼方式，挨家挨戶徒步訪查再跟據沿途監視器追查，最後幼童得以平安的返家與家人團聚。

▲▼帶回警所後根據監視器查出男童住家後通知家屬帶回。（圖／龍潭警分局提供）

桃園市龍潭警分局高平派出所警員王天龍及卓光煜等2員，於今日清晨6時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報稱在龍潭區新原路上有1名疑似迷途年幼男童，獨自蹲坐於路旁哭泣，警方隨即趕赴現場，發現該名男幼童穿著拖鞋雙手握持玩具，研判應該是住在附近，警員抱著幼童沿路詢問附近住戶家中是否有孩童走失或認識其家屬，但仍未能找到男童家屬，為顧及安全便先將幼童帶回派出所，提供零食飲品及播放卡通影片以安撫幼童。

由於男童僅3歲，無法清楚表達身分，經員警積極調閱周邊沿途監視器，鍥而不捨追查幼童步行路線才得知其住家，事後趕緊聯繫其家屬至派出所將其帶回家，原來該名幼童在今日清晨趁家人們熟睡之際自行開門外出玩耍，越走越遠而迷途，才在外四處遊蕩，家屬趕至派出所見幼童平安無事，頻頻向現場員警鞠躬感謝。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，家中若有年幼孩童切勿讓其單獨外出，平時應教導孩童如不慎走失時，可至附近派出所或便利商店請求協助；另民眾如發現疑似走失兒童，亦請立即撥打110報案，以避免類似案件發生或衍生其他危險。