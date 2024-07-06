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首爾嚴重車禍撞死9人！肇事車「6年發生6起車禍」　老翁妻子是車主

▲▼首爾汽車衝撞人群。（圖／路透）

▲車姓男子1日駕駛捷尼賽斯G80，高速失控撞死9名行人。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市中心1日晚間發生嚴重車禍，68歲車姓老翁開著捷尼賽斯（GENESIS）黑色轎車，逆向失控高速衝撞斑馬線和人行道，行駛250公尺後停在地鐵市廳站12號出口附近，導致9人不幸慘死、7人輕重傷。警方調閱相關保險紀錄後，發現該輛轎車過去6年來曾經發生6起事故，等於每年就發生一起。

根據《韓聯社》，調閱由南韓「保險開發院」所管理的車險記錄後，發現車姓男子肇事時所駕駛的捷尼賽斯G80車輛，從2018年註冊後至今，6年以來事故不斷，2018年發生1起事故、2019年1起、2020年2起、2021年2起，共計為6起事故。

6年來該車輛的維修費用預估總共581萬5418韓元（約新台幣13萬6813元）、對方車輛修理費預估則達668萬1847韓元（約新台幣15萬7197元）。

▲▼首爾68歲男駕駛開著黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，如今該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

▲車男駕駛黑色轎車失控暴衝、撞向斑馬線和人行道的行人，該輛車已於2日上午被拖吊鑑識。（圖／達志影像／newscom）

至於該車輛的車主並非車姓男子，而是登記車男妻子的名下，也因此從現有資料來看，無法釐清上述6起事故的肇事者究竟是車男、還是車男的妻子。

據悉，車姓男子從1974年成功考取公車駕照以來，至今已經過40年，直到車禍前一天還在京畿道安山市某客運業者擔任公車司機，駕駛一輛最大能載運20名乘客的市區公車。

車男1日晚間和妻子前往首爾市中區威斯汀朝鮮飯店，出席妻子胞兄的70歲壽宴。聚會結束後，車男駕駛捷尼賽斯G80離開地下停車場，豈料卻在單行4線車道逆向行駛，最後失控高速衝撞，行駛距離達250公尺，導致9人遭到撞死、7人輕重傷。

▲▼南韓首爾市中心發生嚴重車禍，民眾前往現場獻花致哀。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾市中心發生嚴重車禍，民眾前往現場獻花致哀。（圖／達志影像／美聯社）

事發不久，南韓各大社群論壇掀起風暴，其中有人更在匿名職業論壇發文指出，監視器清楚拍下車姓男子和妻子在飯店大吵的影像，行車紀錄器甚至還錄下車男大吼「要死一起死」的對話，不過首爾警察廳昨（5）日再度向記者否認，表示飯店電梯和停車場的監視器，並沒有拍到夫妻爭吵的身影。

車姓男子也因為車禍導致肋骨骨折，目前在首爾大學醫院接受治療，日前他在接受警方調查時更否認道，「我有在新聞上看到，報導說我和我老婆吵架，完全不是這樣的。」

另外，法律界人士也指出，警方在事後曾向檢方申請限制車男出境，不過檢方卻並未批准，理由是目前車男因為骨折等重傷而在醫院接受治療，沒有逃亡之虞。

►首爾車禍9死 肇事老翁「錄音檔」曝光！傳和妻大吵：要死一起死

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