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全家「哈尼午茉綠霜淇淋」今回歸！還有芋頭新口味　限時38元開吃

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」今回歸，還加碼推出新口味「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

今天就衝全家開吃！網友瘋狂敲碗的「全家午茉綠霜淇淋」終於在今（5）日起正式回歸了，且還升級加了蜂蜜增添風味變成「哈尼午茉綠霜淇淋」，不僅如此，這次還有新口味「香芋牛奶霜淇淋」，每一口都充滿超濃芋頭香，且這2款口味除了能單吃之外，配在一起吃更是療癒滿分，還可搭配優惠，最便宜單支只要38元開吃。

全家Fami!ce霜淇淋再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將受到網友熱烈敲碗的午茉綠口味升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每口都超幸福。

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，芋頭控一定要搶吃；這2款口味自今（5）日起正式販售，售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家會員APP「隨買跨店取」自今日至7月7日推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」，等於單支只要38元，趕快把握優惠嚐鮮。

這2款霜淇淋新口味還可搭配優惠爽吃！全家會員APP「隨買跨店取」自今日至7月7日推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」，等於單支只要38元，提醒每會員每日限購2組，兌換期限至2025年1月10日；另外還有「集章趣」活動，今日至9月30日止，全家會員於門市購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量周邊。

▲▼7-11「統一布丁霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「統一布丁霜淇淋」也重磅回歸了，部分霜淇淋門市即日起陸續販售，而全台霜淇淋門市將在7月10日起正式開賣。

7-11去年開賣「統一布丁霜淇淋」，當時造成全網暴動，大家都搶著要吃，而今年夏天7-11終於帶來好消息了，即日起部分霜淇淋門市陸續販售「統一布丁霜淇淋」，而全台霜淇淋門市則將在7月10日起正式開賣。

▲▼7-11「統一布丁霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「統一布丁霜淇淋」選用整顆統一布丁製成，口感香濃甜蜜，單支售價49元。

7-11「統一布丁霜淇淋」使用整顆統一布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順，每一口都能品嚐香濃綿密的細緻口感，還帶有獨特的焦糖香氣，絕對會吃到停不下來，且上市期間，還搭配統一布丁聯名紙杯及紙套，握在手中有夠可愛；「統一布丁霜淇淋」每支售價49元，即日起至7月9日期間每周五、六、日，只要憑icash Pay、icash 2.0支付，即可享霜淇淋任選第2支半價。

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